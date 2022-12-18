08:31 18.12.2022 (обновлено: 16:01 18.12.2022)
Постпред Крыма предостерег Грецию от передачи Украине С-300
Постпред Крыма Георгий Мурадов назвал передачу Украине С-300 рискованным шагом для Греции
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя совета министров Республики Крым Георгий Мурадов
Заместитель председателя совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос признал, что правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США "установят на их место систему Patriot".
"Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность", — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, греческие помощники киевского режима, подталкивающие Афины к подрыву обороноспособности своей страны, должны помнить, что Россия исходила из некогда дружественных отношений с Грецией и Республикой Кипр, когда еще в конце прошлого века поставляла им оборонительные противовоздушные комплексы С-300.
"Будучи в то время послом России на Кипре, могу напомнить, что против России они не работают, так как оснащены системой распознавания "свой — чужой". А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна", — подчеркнул Мурадов.
Греция с 1990-х годов имеет на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-300 (S-300PMU-1) и "Тор-М1", войсковые зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ" (по классификации НАТО SA-8 Gecko "Геккон"), противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Е" и "Фагот", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", бронированные машины пехоты. США несколько лет добиваются от Греции отказа от оружия советского и российского производства и замены его на американское.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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