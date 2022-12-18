Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839543051.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое
Украинские войска обстреляли Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T15:54
2022-12-18T15:54
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.32 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что в 14.35 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Каштановое три снаряда калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
15:54 18.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой, Макеевке и Каштановому десять снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЯсиноватая
Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Ясиноватая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.32 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 14.35 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Каштановое три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала