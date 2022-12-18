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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Макеевку и Каштановое

Украинские войска обстреляли Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T15:54

2022-12-18T15:54

2022-12-18T15:54

специальная военная операция на украине

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ясиноватая

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое, Ясиноватую и Макеевку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.32 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Представительство добавило, что в 14.35 мск украинские войска выпустили по населенному пункту Каштановое три снаряда калибром 152 миллиметра. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины