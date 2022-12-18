https://ria.ru/20221218/moskva-1839525140.html
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 18.12.2022
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:11
2022-12-18T14:11
2022-12-18T14:11
общество
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839521279_0:119:3238:1940_1920x0_80_0_0_e0f718c48713d3d843c19f71f118eee6.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро. "Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - добавил он.
https://ria.ru/20221218/moskva-1839518564.html
https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839513752.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839521279_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_48be115d4b123f1bedd4b229c3887cbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
Мэр Москвы Собянин: все службы Москвы работают в плановом порядке
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро.
"Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - добавил он.