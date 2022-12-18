https://ria.ru/20221218/moskva-1839525140.html

Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве

Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 18.12.2022

Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве

Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:11

2022-12-18T14:11

2022-12-18T14:11

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро. "Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - добавил он.

https://ria.ru/20221218/moskva-1839518564.html

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москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва