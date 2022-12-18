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Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 18.12.2022
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Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве - РИА Новости, 18.12.2022
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве
Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:11
2022-12-18T14:11
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро. "Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - добавил он.
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
14:11 18.12.2022
 
Собянин рассказал о ликвидации последствий снегопада в Москве

Мэр Москвы Собянин: все службы Москвы работают в плановом порядке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы очищает от снега остановку московского городского транспорта
Работник коммунальной службы очищает от снега остановку московского городского транспорта - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Работник коммунальной службы очищает от снега остановку московского городского транспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все службы Москвы работают в плановом порядке в условиях снегопада, общественный транспорт едет без серьёзных сбоев, заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Зима в этом году настоящая. В середине декабря уже большие сугробы. Все службы работают в плановом порядке", - рассказал Собянин.
Ликвидация последствий снегопада в Москве
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К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы
Мэр отметил, что коммунальщики в первую очередь расчищают проезжую часть, подходы к остановкам и станциям метро.
"Общественный транспорт работает без каких-либо серьёзных сбоев. Впереди, похоже, вся неделя снегопадов. Будем заниматься", - добавил он.
Аэропортовые службы в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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ОбществоСергей СобянинМосква
 
 
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