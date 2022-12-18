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К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы - РИА Новости, 18.12.2022
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К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы
К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы - РИА Новости, 18.12.2022
К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы
К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, сообщается в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T13:13
2022-12-18T13:13
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров. К работам по ликвидации последствий мощного снегопада привлечены дополнительные силы. Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, в том числе более 1,5 тысячи единиц техники инженерных компаний города. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. По его словам, под особым контролем коммунальных служб – очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и социальной сферы. В сообщении отмечается, что работы по уборке снега идут круглосуточно. Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб", - дополняется в сообщении. Как рассказали агентству жители города, московские коммунальщики укрывают машины матрасами, чтобы их не повредило снегом, который они сбрасывают с крыш.
https://ria.ru/20221218/moskva-1839495427.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
13:13 18.12.2022
 
К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы

В уборке Москвы задействованы 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц техники

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров. К работам по ликвидации последствий мощного снегопада привлечены дополнительные силы. Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, в том числе более 1,5 тысячи единиц техники инженерных компаний города. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
По его словам, под особым контролем коммунальных служб – очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и социальной сферы.
В сообщении отмечается, что работы по уборке снега идут круглосуточно. Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.
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"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб", - дополняется в сообщении.
Как рассказали агентству жители города, московские коммунальщики укрывают машины матрасами, чтобы их не повредило снегом, который они сбрасывают с крыш.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
 
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