К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы
В уборке Москвы задействованы 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц техники
© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Ликвидация последствий снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров. К работам по ликвидации последствий мощного снегопада привлечены дополнительные силы. Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, в том числе более 1,5 тысячи единиц техники инженерных компаний города. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
По его словам, под особым контролем коммунальных служб – очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и социальной сферы.
В сообщении отмечается, что работы по уборке снега идут круглосуточно. Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.
"Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб", - дополняется в сообщении.
Как рассказали агентству жители города, московские коммунальщики укрывают машины матрасами, чтобы их не повредило снегом, который они сбрасывают с крыш.