https://ria.ru/20221218/moskva-1839518564.html

К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы

К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы - РИА Новости, 18.12.2022

К уборке Москвы от снега привлекли дополнительные силы

К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, сообщается в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T13:13

2022-12-18T13:13

2022-12-18T13:13

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. К уборке Москвы от снега привлечены дополнительные силы, задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Прирост свежевыпавшего снега за ночь на 18 декабря составил в отдельных районах города до 20 сантиметров. К работам по ликвидации последствий мощного снегопада привлечены дополнительные силы. Всего в уборке города от снега задействованы почти 119 тысяч работников и свыше 12,5 тысячи единиц различной техники, в том числе более 1,5 тысячи единиц техники инженерных компаний города. В цикличном режиме, каждые четыре часа, проводится механизированное прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. По его словам, под особым контролем коммунальных служб – очистка тротуаров, дворовых территорий, подходов к объектам транспортной инфраструктуры и социальной сферы. В сообщении отмечается, что работы по уборке снега идут круглосуточно. Все системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме. "Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе городских служб", - дополняется в сообщении. Как рассказали агентству жители города, московские коммунальщики укрывают машины матрасами, чтобы их не повредило снегом, который они сбрасывают с крыш.

https://ria.ru/20221218/moskva-1839495427.html

https://ria.ru/20221217/snegopad-1839404841.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва