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В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев - РИА Новости, 18.12.2022
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В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев
В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев - РИА Новости, 18.12.2022
В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев
Некоторые маршруты трамваев могут быть изменены из-за ухудшения погоды в Москве в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:21
2022-12-18T11:34
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
московское центральное кольцо (мцк)
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Некоторые маршруты трамваев могут быть изменены из-за ухудшения погоды в Москве в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти одна треть, в Подмосковье – 50% от месячной нормы осадков. По его данным, днем в воскресенье в Москве выпадет еще до 10 миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря. "Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении. Ранее в дептрансе сообщали о задержке трамваев двух маршрутов из-за грузового автомобиля, застрявшего на путях, в районе остановки "МЦК Дубровка".Столичная Госавтоинспеция призвала водителей быть аккуратнее на дорогах из-за сильного снегопада и гололедицы: увеличить дистанцию, снизить скорость и быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и по возможности одеваться в яркую одежду со светоотражающими элементами, сообщается в телеграм-канале ведомства.
https://ria.ru/20221218/moskva-1839491909.html
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), московское центральное кольцо (мцк), общество
Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Московское центральное кольцо (МЦК), Общество
09:21 18.12.2022 (обновлено: 11:34 18.12.2022)
 
В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев

В Москве из-за снегопада могут изменить некоторые маршруты трамваев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Некоторые маршруты трамваев могут быть изменены из-за ухудшения погоды в Москве в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти одна треть, в Подмосковье – 50% от месячной нормы осадков. По его данным, днем в воскресенье в Москве выпадет еще до 10 миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.
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"Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.
Ранее в дептрансе сообщали о задержке трамваев двух маршрутов из-за грузового автомобиля, застрявшего на путях, в районе остановки "МЦК Дубровка".
Столичная Госавтоинспеция призвала водителей быть аккуратнее на дорогах из-за сильного снегопада и гололедицы: увеличить дистанцию, снизить скорость и быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и по возможности одеваться в яркую одежду со светоотражающими элементами, сообщается в телеграм-канале ведомства.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Московское центральное кольцо (МЦК)Общество
 
 
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