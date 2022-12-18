https://ria.ru/20221218/moskva-1839495427.html

В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев

В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев - РИА Новости, 18.12.2022

В Москве из-за снегопада могут изменить маршруты трамваев

Некоторые маршруты трамваев могут быть изменены из-за ухудшения погоды в Москве в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T09:21

2022-12-18T09:21

2022-12-18T11:34

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

московское центральное кольцо (мцк)

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Некоторые маршруты трамваев могут быть изменены из-за ухудшения погоды в Москве в воскресенье, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти одна треть, в Подмосковье – 50% от месячной нормы осадков. По его данным, днем в воскресенье в Москве выпадет еще до 10 миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря. "Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении. Ранее в дептрансе сообщали о задержке трамваев двух маршрутов из-за грузового автомобиля, застрявшего на путях, в районе остановки "МЦК Дубровка".Столичная Госавтоинспеция призвала водителей быть аккуратнее на дорогах из-за сильного снегопада и гололедицы: увеличить дистанцию, снизить скорость и быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и по возможности одеваться в яркую одежду со светоотражающими элементами, сообщается в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20221218/moskva-1839491909.html

https://ria.ru/20221217/pogoda-1839394403.html

москва

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Дарья Буймова

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), московское центральное кольцо (мцк), общество