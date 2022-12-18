10:33 18.12.2022 (обновлено: 12:11 18.12.2022)
Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
Вице-премьер Молдавии Спыну: страна достигла независимости от российского газа
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале утверждает, что Молдавия достигла независимости от поставок российского газа.
"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". С прошлого года мы обещали создать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать", — написал политик.
Он также заявил, что "Молдовагаз" в последнем месяце года получит от "Энергокома" около ста миллионов кубометров газа по средней цене 1108,61 доллара США за тысячу кубометров.
Кроме того, чиновник указал, что в приведенную выше стоимость входят покупка топлива, расходы на транспортировку и хранение.
Ранее молдавские власти обязали Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) изменить тарифы на электроэнергию и тепло из-за увеличения цен на природный газ.
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