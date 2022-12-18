https://ria.ru/20221218/moldaviya-1839501806.html

Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа

Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа - РИА Новости, 18.12.2022

Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале утверждает, что Молдавия достигла независимости от поставок российского газа. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T10:33

2022-12-18T10:33

2022-12-18T12:11

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале утверждает, что Молдавия достигла независимости от поставок российского газа.Он также заявил, что "Молдовагаз" в последнем месяце года получит от "Энергокома" около ста миллионов кубометров газа по средней цене 1108,61 доллара США за тысячу кубометров.Кроме того, чиновник указал, что в приведенную выше стоимость входят покупка топлива, расходы на транспортировку и хранение.Ранее молдавские власти обязали Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) изменить тарифы на электроэнергию и тепло из-за увеличения цен на природный газ.

https://ria.ru/20221217/gaz-1839409395.html

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молдавия, газпром, молдовагаз, в мире, россия