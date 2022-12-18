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Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово - РИА Новости, 18.12.2022
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Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово
Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово - РИА Новости, 18.12.2022
Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово
Сербская полиция, поддерживающая порядок на митинге правых организаций близ КПП "Ярине" на въезде в Косово и Метохию, остановила протестующих около пункта... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:25
2022-12-18T19:43
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БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Сербская полиция, поддерживающая порядок на митинге правых организаций близ КПП "Ярине" на въезде в Косово и Метохию, остановила протестующих около пункта перехода, передает портал Kosovo online. Активисты молодежных правых движений около 13:00 (15:00 мск) под девизом "Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!" собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП. На митинг через соцсети созывали патриотов из Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. По данным портала Kosovo online, контингент НАТО начал усиливать свое присутствие в этом районе еще в ночь на воскресенье. Местные жители тогда заметили свыше 15 внедорожников HMMWV и несколько грузовиков KFOR на объездных сельских дорогах. В нескольких десятках метров от КПП "Ярине" бойцы контингента НАТО растянули ограждение из колючей проволоки и перекрыли трассу автомобилями.Собрание проходило мирно и без инцидентов, пока часть протестующих не попыталась прорваться через кордон к самим зданиям контрольно-пропускного пункта. По данным СМИ, полицейские со щитами сформировали новый кордон ближе к переходу и остановили участников митинга.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени мужчина находится в опорном пункте полиции возле контрольно-пропускного пункта, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
https://ria.ru/20221218/kosovo-1839554702.html
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в мире, сербия, косово, черногория, нато
В мире, Сербия, Косово, Черногория, НАТО
17:25 18.12.2022 (обновлено: 19:43 18.12.2022)
 
Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово

Полиция Сербии остановила протестующих близ КПП на въезде в Косово и Метохию

© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в медиабанкУчастники акции в поддержку косовских сербов у КПП "Ярине" на административной границе центральной Сербии с Косово и Метохией
Участники акции в поддержку косовских сербов у КПП Ярине на административной границе центральной Сербии с Косово и Метохией - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в медиабанк
Участники акции в поддержку косовских сербов у КПП "Ярине" на административной границе центральной Сербии с Косово и Метохией
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Сербская полиция, поддерживающая порядок на митинге правых организаций близ КПП "Ярине" на въезде в Косово и Метохию, остановила протестующих около пункта перехода, передает портал Kosovo online.
Активисты молодежных правых движений около 13:00 (15:00 мск) под девизом "Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!" собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП. На митинг через соцсети созывали патриотов из Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
По данным портала Kosovo online, контингент НАТО начал усиливать свое присутствие в этом районе еще в ночь на воскресенье. Местные жители тогда заметили свыше 15 внедорожников HMMWV и несколько грузовиков KFOR на объездных сельских дорогах. В нескольких десятках метров от КПП "Ярине" бойцы контингента НАТО растянули ограждение из колючей проволоки и перекрыли трассу автомобилями.
Собрание проходило мирно и без инцидентов, пока часть протестующих не попыталась прорваться через кордон к самим зданиям контрольно-пропускного пункта. По данным СМИ, полицейские со щитами сформировали новый кордон ближе к переходу и остановили участников митинга.
Сотрудники полиции в Косовска-Митровице - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 17:03
Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени мужчина находится в опорном пункте полиции возле контрольно-пропускного пункта, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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