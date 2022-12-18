https://ria.ru/20221218/kosovo-1839559675.html

Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово

Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово - РИА Новости, 18.12.2022

Полиция Сербии остановила протестующих у КПП на въезде в Косово

Сербская полиция, поддерживающая порядок на митинге правых организаций близ КПП "Ярине" на въезде в Косово и Метохию, остановила протестующих около пункта... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:25

2022-12-18T17:25

2022-12-18T19:43

в мире

сербия

косово

черногория

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839582389_174:0:2592:1360_1920x0_80_0_0_3cd3fb45f15d2a5871f5aaa21648fe23.jpg

БЕЛГРАД, 18 дек — РИА Новости. Сербская полиция, поддерживающая порядок на митинге правых организаций близ КПП "Ярине" на въезде в Косово и Метохию, остановила протестующих около пункта перехода, передает портал Kosovo online. Активисты молодежных правых движений около 13:00 (15:00 мск) под девизом "Никогда не будет границы, Косово — это Сербия!" собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП. На митинг через соцсети созывали патриотов из Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. По данным портала Kosovo online, контингент НАТО начал усиливать свое присутствие в этом районе еще в ночь на воскресенье. Местные жители тогда заметили свыше 15 внедорожников HMMWV и несколько грузовиков KFOR на объездных сельских дорогах. В нескольких десятках метров от КПП "Ярине" бойцы контингента НАТО растянули ограждение из колючей проволоки и перекрыли трассу автомобилями.Собрание проходило мирно и без инцидентов, пока часть протестующих не попыталась прорваться через кордон к самим зданиям контрольно-пропускного пункта. По данным СМИ, полицейские со щитами сформировали новый кордон ближе к переходу и остановили участников митинга.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики сообщила во вторник, что КПП "Ярине" и "Брняк" на выезде в Центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы 10 декабря установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами — сербами из отделений косовской полиции на севере края — подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению в терроризме. С того времени мужчина находится в опорном пункте полиции возле контрольно-пропускного пункта, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.

https://ria.ru/20221218/kosovo-1839554702.html

https://ria.ru/20221218/kosovo-1839550132.html

сербия

косово

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, черногория, нато