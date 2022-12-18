https://ria.ru/20221218/kosovo-1839554702.html

Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово

Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово - РИА Новости, 18.12.2022

Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово

Миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны Рашки из-за массового собрания сербов поблизости. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:03

2022-12-18T17:03

2022-12-18T17:03

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БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны Рашки из-за массового собрания сербов поблизости. Активисты молодежных правых движений Сербии около 13.00 (15.00 мск) под девизом "Никогда не будет границы, Косово – это Сербия!" собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП. На митинг через соцсети созывались патриоты из самой Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Толпа собралась не очень большая, акция проходит мирно, видео организаторы размещают в соцсетях. По данным портала Kosovo online, контингент НАТО начал усиливать свое присутствие в этом районе еще в ночь на воскресенье. "Свыше 15 внедорожников HUMMER (HMMWV – ред.) и несколько грузовиков KFOR мы заметили на объездных сельских дорогах этой ночью", - рассказали местные жители порталу, который также опубликовал фото и видео. В нескольких десятках метрах в глубь от КПП Ярине бойцы контингента НАТО растянули ограждение из колючей проволоки и перекрыли трассу внедорожниками. На удалении находятся остатки колонны HMMWV. При этом в Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в пятницу задержала на севере еще одного бывшего полицейского сербской национальности – Зорана Михайловича. Перед тем под стражу взяли его коллегу Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровицы, его подозревают в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов. Трайкович стал третьим задержанным Приштиной бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов". Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний. Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в воскресенье остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221216/armiya-1839136524.html

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839362208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, косово, черногория, нато