https://ria.ru/20221218/kosovo-1839554702.html
Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово
Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово - РИА Новости, 18.12.2022
Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово
Миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны Рашки из-за массового собрания сербов поблизости. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:03
2022-12-18T17:03
2022-12-18T17:03
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БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости. Миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности на закрытом КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны Рашки из-за массового собрания сербов поблизости. Активисты молодежных правых движений Сербии около 13.00 (15.00 мск) под девизом "Никогда не будет границы, Косово – это Сербия!" собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП. На митинг через соцсети созывались патриоты из самой Сербии, Черногории и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Толпа собралась не очень большая, акция проходит мирно, видео организаторы размещают в соцсетях. По данным портала Kosovo online, контингент НАТО начал усиливать свое присутствие в этом районе еще в ночь на воскресенье. "Свыше 15 внедорожников HUMMER (HMMWV – ред.) и несколько грузовиков KFOR мы заметили на объездных сельских дорогах этой ночью", - рассказали местные жители порталу, который также опубликовал фото и видео. В нескольких десятках метрах в глубь от КПП Ярине бойцы контингента НАТО растянули ограждение из колючей проволоки и перекрыли трассу внедорожниками. На удалении находятся остатки колонны HMMWV. При этом в Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в пятницу задержала на севере еще одного бывшего полицейского сербской национальности – Зорана Михайловича. Перед тем под стражу взяли его коллегу Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровицы, его подозревают в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов. Трайкович стал третьим задержанным Приштиной бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов". Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний. Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в воскресенье остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
https://ria.ru/20221216/armiya-1839136524.html
https://ria.ru/20221217/kosovo-1839362208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, черногория, нато
В мире, Сербия, Косово, Черногория, НАТО
Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово
Контингент НАТО усилил охрану КПП на севере Косово из-за митинга сербов
БЕЛГРАД, 18 дек – РИА Новости.
Миссия НАТО KFOR усилила меры безопасности
на закрытом КПП Ярине на въезде в Косово и Метохию со стороны Рашки из-за массового собрания сербов поблизости.
Активисты молодежных правых движений Сербии
около 13.00 (15.00 мск) под девизом "Никогда не будет границы, Косово – это Сербия!" собрали несколько сотен человек с флагами в десятках метрах от въезда на неработающий КПП. На митинг через соцсети созывались патриоты из самой Сербии, Черногории
и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Толпа собралась не очень большая, акция проходит мирно, видео организаторы размещают в соцсетях.
По данным портала Kosovo online, контингент НАТО начал усиливать свое присутствие в этом районе еще в ночь на воскресенье.
"Свыше 15 внедорожников HUMMER (HMMWV – ред.) и несколько грузовиков KFOR мы заметили на объездных сельских дорогах этой ночью", - рассказали местные жители порталу, который также опубликовал фото и видео.
В нескольких десятках метрах в глубь от КПП Ярине бойцы контингента НАТО растянули ограждение из колючей проволоки и перекрыли трассу внедорожниками. На удалении находятся остатки колонны HMMWV.
При этом в Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики Косово в пятницу задержала на севере еще одного бывшего полицейского сербской национальности – Зорана Михайловича. Перед тем под стражу взяли его коллегу Сладжана Трайковича в северной Косовска Митровицы, его подозревают в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов. Трайкович стал третьим задержанным Приштиной
бывшим косовским полицейским-сербом после Миляна Аджича и Деяна Пантича.
Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в воскресенье остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.