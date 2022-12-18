16:37 18.12.2022 (обновлено: 16:39 18.12.2022)
Захарова связала обострение в Косово с саммитом ЕС в Албании
Захарова связала обострение в Косово с саммитом ЕС в Албании с участием балканских стран
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Обострение в Косово произошло после саммита Евросоюза с участием балканских стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мало кто обратил внимание на то, что недавнее обострение ситуации в сепаратистском Косово произошло сразу после того, как Евросоюз провёл саммит с участием западнобалканских государств в Албании. То есть как это выглядело: 6 декабря Европейский союз проводит в Албании встречу на высшем уровне. Принимает документ – Тиранскую декларацию, в которой поддерживает стремление "Западных Балкан" вступить в Евросоюз. Более того, отдельным пунктом прописывает в Тиранской декларации, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находятся "на европейском пути", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
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"Так стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооружённую эскалацию и силовые провокации в Крае? Арестовали серба Деяна Пантича и стали транслировать агрессивную риторику", - добавила она.
Захарова также напомнила, что подавляющее большинство нынешних жителей Косово – этнические албанцы, которые за государственной жизнью и европерспективой соседней Албании пристально следят.
"А параллельно с обострением на улицах и дорогах "премьер-министр" Косово Альбин Курти подал на днях заявку на вступление в ЕС. Запущен политический процесс. Риск эскалации и вооруженного противостояния в северной части Края растёт. Так что вместо европерспективы перспективы у Косово будут, получается, совсем другие", - подчеркнула дипломат.
И главное, по ее словам, "одной рукой Евросоюз ведёт Белград в "прекрасное будущее", а другой занимается антисербскими провокациями".
"Это предательство с самого начала. Как свадьба, которая начинается с измены", - заключила Захарова.
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