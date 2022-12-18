https://ria.ru/20221218/kosovo-1839550132.html

Захарова связала обострение в Косово с саммитом ЕС в Албании

Захарова связала обострение в Косово с саммитом ЕС в Албании - РИА Новости, 18.12.2022

Захарова связала обострение в Косово с саммитом ЕС в Албании

Обострение в Косово произошло после саммита Евросоюза с участием балканских стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T16:37

2022-12-18T16:37

2022-12-18T16:39

в мире

мария захарова

альбин курти

косово

албания

россия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825428484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1837846d78e769b857472c19de568755.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Обострение в Косово произошло после саммита Евросоюза с участием балканских стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мало кто обратил внимание на то, что недавнее обострение ситуации в сепаратистском Косово произошло сразу после того, как Евросоюз провёл саммит с участием западнобалканских государств в Албании. То есть как это выглядело: 6 декабря Европейский союз проводит в Албании встречу на высшем уровне. Принимает документ – Тиранскую декларацию, в которой поддерживает стремление "Западных Балкан" вступить в Евросоюз. Более того, отдельным пунктом прописывает в Тиранской декларации, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находятся "на европейском пути", - написала Захарова в своем телеграм-канале. "Так стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю косовские сепаратисты пошли на вооружённую эскалацию и силовые провокации в Крае? Арестовали серба Деяна Пантича и стали транслировать агрессивную риторику", - добавила она. Захарова также напомнила, что подавляющее большинство нынешних жителей Косово – этнические албанцы, которые за государственной жизнью и европерспективой соседней Албании пристально следят. "А параллельно с обострением на улицах и дорогах "премьер-министр" Косово Альбин Курти подал на днях заявку на вступление в ЕС. Запущен политический процесс. Риск эскалации и вооруженного противостояния в северной части Края растёт. Так что вместо европерспективы перспективы у Косово будут, получается, совсем другие", - подчеркнула дипломат. И главное, по ее словам, "одной рукой Евросоюз ведёт Белград в "прекрасное будущее", а другой занимается антисербскими провокациями". "Это предательство с самого начала. Как свадьба, которая начинается с измены", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20221217/kosovo-1839254022.html

https://ria.ru/20221214/kosovo-1838492593.html

косово

албания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, альбин курти, косово, албания, россия, евросоюз