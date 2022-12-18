https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839511408.html

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2022

В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 1282 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:59

2022-12-18T11:59

2022-12-18T11:59

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1282 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1282, госпитализированы 128 человек, выздоровели 1171 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 281 583 случая коронавируса, выздоровели 3 086 148 человек, умерли 47 273 человека.

https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839505642.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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