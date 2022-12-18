https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839511408.html
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 18.12.2022
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 1282 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:59
2022-12-18T11:59
2022-12-18T11:59
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 1282 случая COVID-19, умерли 15 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1282, госпитализированы 128 человек, выздоровели 1171 человек, 15 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 281 583 случая коронавируса, выздоровели 3 086 148 человек, умерли 47 273 человека.
https://ria.ru/20221218/koronavirus-1839505642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 128 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1282 случая COVID-19, умерли 15 человек