Мэрия Москвы: заболеваемость ОРВИ не помешала работе поликлиник

"На сегодняшний день в капитальном ремонте в городе находится 132 поликлиники, это значит, что сеть сжата на треть. При этом мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон по заболеваемости ОРВИ и гриппу, давно забытый нами свиной грипп. При этом москвичи не возмущаются ни по доступности поликлиник, ни по качеству, а значит это результат вашей огромной работы и ваш успех", - сказала Ракова.