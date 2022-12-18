01:49 18.12.2022 (обновлено: 02:00 18.12.2022)
Мэрия Москвы: заболеваемость ОРВИ не помешала работе поликлиник
Заммэра Москвы Ракова: коронавирус и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Коронавирус и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании городского форума профессионалов "Моя поликлиника".
"На сегодняшний день в капитальном ремонте в городе находится 132 поликлиники, это значит, что сеть сжата на треть. При этом мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон по заболеваемости ОРВИ и гриппу, давно забытый нами свиной грипп. При этом москвичи не возмущаются ни по доступности поликлиник, ни по качеству, а значит это результат вашей огромной работы и ваш успех", - сказала Ракова.
Заммэра отметила, что власти планируют максимально быстро закончить ремонт всех поликлиник.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.