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Мэрия Москвы: заболеваемость ОРВИ не помешала работе поликлиник - РИА Новости, 18.12.2022
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Мэрия Москвы: заболеваемость ОРВИ не помешала работе поликлиник
Мэрия Москвы: заболеваемость ОРВИ не помешала работе поликлиник - РИА Новости, 18.12.2022
Мэрия Москвы: заболеваемость ОРВИ не помешала работе поликлиник
Коронавирус и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T01:49
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здоровье - общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Коронавирус и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании городского форума профессионалов "Моя поликлиника". Заммэра отметила, что власти планируют максимально быстро закончить ремонт всех поликлиник. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
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здоровье - общество, анастасия ракова , москва
Здоровье - Общество, Анастасия Ракова , Москва
01:49 18.12.2022 (обновлено: 02:00 18.12.2022)
 
Мэрия Москвы: заболеваемость ОРВИ не помешала работе поликлиник

Заммэра Москвы Ракова: коронавирус и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Коронавирус и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пленарном заседании городского форума профессионалов "Моя поликлиника".
"На сегодняшний день в капитальном ремонте в городе находится 132 поликлиники, это значит, что сеть сжата на треть. При этом мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон по заболеваемости ОРВИ и гриппу, давно забытый нами свиной грипп. При этом москвичи не возмущаются ни по доступности поликлиник, ни по качеству, а значит это результат вашей огромной работы и ваш успех", - сказала Ракова.
Заммэра отметила, что власти планируют максимально быстро закончить ремонт всех поликлиник.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
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Здоровье - ОбществоАнастасия РаковаМосква
 
 
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