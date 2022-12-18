https://ria.ru/20221218/khanuka-1839293838.html

Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки

Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки - РИА Новости, 18.12.2022

Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки

Президент Федерации еврейских общин (ФЕОР) России раввин Александр Борода в праздник Хануки поздравил общину, напомнив, что чудеса "при всей их нематериальной... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T00:00

2022-12-18T00:00

2022-12-18T00:00

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин (ФЕОР) России раввин Александр Борода в праздник Хануки поздравил общину, напомнив, что чудеса "при всей их нематериальной природе, начинаются с конкретных действий".Ханука в этом году отмечается с вечера 18 декабря до вечера 26 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла."О чуде, которое произошло в Эрец Исраэль более двух тысяч лет назад, нам напоминают все традиции праздника: мы зажигаем огни меноры, добавляя по одной свече в день, взрослые готовят к столу угощения на оливковом масле, дети играют в дрейдл с первым буквами фразы "Великое чудо произошло там". Даже явление света как таковое служит метафорой чудесам, ведь мы создаем его собственными руками (..) Чудеса, при всей их неземной, нематериальной природе, начинаются с наших конкретных действий", - говорится в поздравлении раввина, имеющемся в распоряжении редакции РИА Новости.Раввин отметил, что традиция учит, что основанием для чуда служат "человеческая вера и решимость, которые Творец всегда вознаграждает Собственным участием"."Традиции Хануки — это не дело привычки или предпочтений, но способ еще раз напомнить себе и рассказать своим детям о присутствии Всевышнего в нашей жизни. (...) Почувствовать Его присутствие и любовь, то есть стать частью настоящего чуда, возможно, если мы совершаем поступки, которые на самом деле по силам каждому из нас: оказываем уважение нашим ближним, соблюдаем заповеди и духовно стремимся приблизиться к Творцу", - подчеркнул раввин.ТРАДИЦИИ ХАНУКИВ Хануку принято делать добрые дела и помогать нуждающимся. Детям дарят "хануке гелт" - мелкие деньги на игрушки и сладости. Главная ханукальная игрушка - деревянный волчок "дрейдл" (он же "севивон" на иврите), на каждой из четырех граней которого есть по букве - начальные буквы фразы "Чудо великое было там". Сам волчок, согласно преданию, появился еще до нашей эры. Хотя, по другой версии, игру в дрейдл намного позже придумали еврейские родители для своих детей, чтобы те, увлеченные игрой, не уснули до вечернего зажжения ханукальных свечей.Заповедь о зажигании ханукальных свечей иудеи выполняют в течение 8 дней, каждый день дома в меноре зажигается одна свеча, менору нужно располагать так, чтобы свечи были видны как можно большему числу людей.

https://ria.ru/20220926/ravvin-1819462765.html

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2022

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религиозные праздники