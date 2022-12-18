Рейтинг@Mail.ru
Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221218/khanuka-1839293838.html
Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки
Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки - РИА Новости, 18.12.2022
Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки
Президент Федерации еврейских общин (ФЕОР) России раввин Александр Борода в праздник Хануки поздравил общину, напомнив, что чудеса "при всей их нематериальной... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T00:00
2022-12-18T00:00
религия
религиозные праздники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133763/46/1337634606_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_f6a7456e40d439c93dd4bf61dcc920d9.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин (ФЕОР) России раввин Александр Борода в праздник Хануки поздравил общину, напомнив, что чудеса "при всей их нематериальной природе, начинаются с конкретных действий".Ханука в этом году отмечается с вечера 18 декабря до вечера 26 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла."О чуде, которое произошло в Эрец Исраэль более двух тысяч лет назад, нам напоминают все традиции праздника: мы зажигаем огни меноры, добавляя по одной свече в день, взрослые готовят к столу угощения на оливковом масле, дети играют в дрейдл с первым буквами фразы "Великое чудо произошло там". Даже явление света как таковое служит метафорой чудесам, ведь мы создаем его собственными руками (..) Чудеса, при всей их неземной, нематериальной природе, начинаются с наших конкретных действий", - говорится в поздравлении раввина, имеющемся в распоряжении редакции РИА Новости.Раввин отметил, что традиция учит, что основанием для чуда служат "человеческая вера и решимость, которые Творец всегда вознаграждает Собственным участием"."Традиции Хануки — это не дело привычки или предпочтений, но способ еще раз напомнить себе и рассказать своим детям о присутствии Всевышнего в нашей жизни. (...) Почувствовать Его присутствие и любовь, то есть стать частью настоящего чуда, возможно, если мы совершаем поступки, которые на самом деле по силам каждому из нас: оказываем уважение нашим ближним, соблюдаем заповеди и духовно стремимся приблизиться к Творцу", - подчеркнул раввин.ТРАДИЦИИ ХАНУКИВ Хануку принято делать добрые дела и помогать нуждающимся. Детям дарят "хануке гелт" - мелкие деньги на игрушки и сладости. Главная ханукальная игрушка - деревянный волчок "дрейдл" (он же "севивон" на иврите), на каждой из четырех граней которого есть по букве - начальные буквы фразы "Чудо великое было там". Сам волчок, согласно преданию, появился еще до нашей эры. Хотя, по другой версии, игру в дрейдл намного позже придумали еврейские родители для своих детей, чтобы те, увлеченные игрой, не уснули до вечернего зажжения ханукальных свечей.Заповедь о зажигании ханукальных свечей иудеи выполняют в течение 8 дней, каждый день дома в меноре зажигается одна свеча, менору нужно располагать так, чтобы свечи были видны как можно большему числу людей.
https://ria.ru/20220926/ravvin-1819462765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133763/46/1337634606_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_d9894cbe7b3f3e11bcfba22cda43b2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религиозные праздники
Религия, Религиозные праздники
00:00 18.12.2022
 

Раввин Борода поздравил россиян, исповедующих иудаизм, с праздником Хануки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЦеремония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве
Церемония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин (ФЕОР) России раввин Александр Борода в праздник Хануки поздравил общину, напомнив, что чудеса "при всей их нематериальной природе, начинаются с конкретных действий".
Ханука в этом году отмечается с вечера 18 декабря до вечера 26 декабря. Праздник посвящен чуду, которое произошло при освящении второго Иерусалимского храма после победы еврейского военачальника Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до нашей эры. Масло, необходимое для зажигания храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого" масла. Его должно было хватить только на сутки, но чудесным образом хватило на восемь дней горения меноры – именно на тот срок, который был необходим для приготовления нового, неоскверненного масла.
"О чуде, которое произошло в Эрец Исраэль более двух тысяч лет назад, нам напоминают все традиции праздника: мы зажигаем огни меноры, добавляя по одной свече в день, взрослые готовят к столу угощения на оливковом масле, дети играют в дрейдл с первым буквами фразы "Великое чудо произошло там". Даже явление света как таковое служит метафорой чудесам, ведь мы создаем его собственными руками (..) Чудеса, при всей их неземной, нематериальной природе, начинаются с наших конкретных действий", - говорится в поздравлении раввина, имеющемся в распоряжении редакции РИА Новости.
Раввин отметил, что традиция учит, что основанием для чуда служат "человеческая вера и решимость, которые Творец всегда вознаграждает Собственным участием".
"Традиции Хануки — это не дело привычки или предпочтений, но способ еще раз напомнить себе и рассказать своим детям о присутствии Всевышнего в нашей жизни. (...) Почувствовать Его присутствие и любовь, то есть стать частью настоящего чуда, возможно, если мы совершаем поступки, которые на самом деле по силам каждому из нас: оказываем уважение нашим ближним, соблюдаем заповеди и духовно стремимся приблизиться к Творцу", - подчеркнул раввин.
ТРАДИЦИИ ХАНУКИ
В Хануку принято делать добрые дела и помогать нуждающимся. Детям дарят "хануке гелт" - мелкие деньги на игрушки и сладости. Главная ханукальная игрушка - деревянный волчок "дрейдл" (он же "севивон" на иврите), на каждой из четырех граней которого есть по букве - начальные буквы фразы "Чудо великое было там". Сам волчок, согласно преданию, появился еще до нашей эры. Хотя, по другой версии, игру в дрейдл намного позже придумали еврейские родители для своих детей, чтобы те, увлеченные игрой, не уснули до вечернего зажжения ханукальных свечей.
Заповедь о зажигании ханукальных свечей иудеи выполняют в течение 8 дней, каждый день дома в меноре зажигается одна свеча, менору нужно располагать так, чтобы свечи были видны как можно большему числу людей.
Празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 11:37Религия
Главный раввин России в еврейский Новый год посоветовал делать добрые дела
 
РелигияРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала