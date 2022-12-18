https://ria.ru/20221218/katolichestvo-1839509458.html
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья - РИА Новости, 18.12.2022
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:39
2022-12-18T11:39
2022-12-18T11:39
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816642811_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bbf13501b8f9bd4ab26ba8a3fb27d1fc.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. "Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - заявил 86-летний понтифик в интервью испанской газете ABC. В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи понтифику со стороны среднего медицинского персонала. Папа Римский Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. "Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!" - заключил он. В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита". Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/papa-rimskiy-1839409553.html
https://ria.ru/20220916/zapad-1817149343.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816642811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ca2d373f226ae97cff47704a4aa3fe58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
Папа Римский подписал документ об отречении на случай серьезного ухудшения здоровья
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Папа Римский Франциск сообщил
, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.
"Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - заявил 86-летний понтифик в интервью испанской газете ABC.
В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи понтифику со стороны среднего медицинского персонала. Папа Римский Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. "Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!" - заключил он.
В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита". Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.