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Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья - РИА Новости, 18.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221218/katolichestvo-1839509458.html
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья - РИА Новости, 18.12.2022
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья
Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T11:39
2022-12-18T11:39
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. "Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - заявил 86-летний понтифик в интервью испанской газете ABC. В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи понтифику со стороны среднего медицинского персонала. Папа Римский Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. "Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!" - заключил он. В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита". Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.
https://radiosputnik.ria.ru/20221217/papa-rimskiy-1839409553.html
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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
11:39 18.12.2022
 
Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья

Папа Римский подписал документ об отречении на случай серьезного ухудшения здоровья

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.
"Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - заявил 86-летний понтифик в интервью испанской газете ABC.
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В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи понтифику со стороны среднего медицинского персонала. Папа Римский Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. "Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!" - заключил он.
В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита". Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.
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