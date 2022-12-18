https://ria.ru/20221218/katolichestvo-1839509458.html

Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья

Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья - РИА Новости, 18.12.2022

Папа Римский подписал документ об отречении на случай ухудшения здоровья

Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T11:39

2022-12-18T11:39

2022-12-18T11:39

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Папа Римский Франциск сообщил, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья. "Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот мое отречение", - заявил 86-летний понтифик в интервью испанской газете ABC. В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи понтифику со стороны среднего медицинского персонала. Папа Римский Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. "Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!" - заключил он. В июле 2021 года в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз "дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита". Папа Франциск провел в клинике "Агостино Джемелли" десять суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20221217/papa-rimskiy-1839409553.html

https://ria.ru/20220916/zapad-1817149343.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франциск (хорхе марио бергольо), папа римский