https://ria.ru/20221218/kamchatka-1839493292.html

На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка

На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка - РИА Новости, 18.12.2022

На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка

Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:58

2022-12-18T08:58

2022-12-18T14:08

происшествия

вилючинск

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839507346_0:423:1280:1143_1920x0_80_0_0_047c1b958fa533e05835bf161c236abe.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости. Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку", — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры. В ведомстве уточнили, что это произошло вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение. Прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.

https://ria.ru/20221217/rebenok-1839428740.html

https://ria.ru/20221215/travma-1838963154.html

вилючинск

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вилючинск, камчатский край