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На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка - РИА Новости, 18.12.2022
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На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка
На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка - РИА Новости, 18.12.2022
На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка
Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:58
2022-12-18T14:08
происшествия
вилючинск
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости. Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку", — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры. В ведомстве уточнили, что это произошло вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение. Прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.
https://ria.ru/20221217/rebenok-1839428740.html
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происшествия, вилючинск, камчатский край
Происшествия, Вилючинск, Камчатский край
08:58 18.12.2022 (обновлено: 14:08 18.12.2022)
 
На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка

Снегоуборщик на Камчатке засыпал 11-летнего ребенка, мальчика спасли

© Фото : Прокуратура Камчатского краяДвор в городе Вилючинске, где водитель снегоуборочной техники засыпал снегом мальчика
Двор в городе Вилючинске, где водитель снегоуборочной техники засыпал снегом мальчика - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Прокуратура Камчатского края
Двор в городе Вилючинске, где водитель снегоуборочной техники засыпал снегом мальчика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости. Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку", — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.
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В ведомстве уточнили, что это произошло вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение.
Прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.
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