https://ria.ru/20221218/kamchatka-1839493292.html
На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка
На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка - РИА Новости, 18.12.2022
На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка
Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:58
2022-12-18T08:58
2022-12-18T14:08
происшествия
вилючинск
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости. Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, сообщили в прокуратуре Камчатского края. "Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку", — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры. В ведомстве уточнили, что это произошло вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение. Прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.
https://ria.ru/20221217/rebenok-1839428740.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вилючинск, камчатский край
Происшествия, Вилючинск, Камчатский край
08:58 18.12.2022 (обновлено: 14:08 18.12.2022)
На Камчатке снегоуборщик засыпал ребенка
Снегоуборщик на Камчатке засыпал 11-летнего ребенка, мальчика спасли
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости.
Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке во время работы засыпал снегом 11-летнего мальчика, ребенка удалось спасти благодаря очевидцам, сообщили
в прокуратуре Камчатского края.
"Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку", — говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что это произошло вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова. Пострадавшему мальчику диагностировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение.
Прокуратура Вилючинска начала проверку соблюдения техники безопасности при уборке снега.