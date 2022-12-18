https://ria.ru/20221218/kadyrov-1839526867.html

Кадыров опубликовал обращение на китайском языке

Кадыров опубликовал обращение на китайском языке - РИА Новости, 18.12.2022

Кадыров опубликовал обращение на китайском языке

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в соцсетях на трех языках к мусульманам всего мира с призывом объединиться в борьбе против НАТО. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:25

2022-12-18T14:25

2022-12-18T14:58

в мире

рамзан кадыров

владимир путин

россия

украина

донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в соцсетях на трех языках к мусульманам всего мира с призывом объединиться в борьбе против НАТО.Используя текст на китайском языке, а также поделившись видеозаписью на английском и арабском, Кадыров заявил, что страны Запада угрожают миру не только оружием, но и уничтожением традиционных ценностей. По словам чеченского руководителя, за последние 100 лет США и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру, жертвами которых стали миллионы мирных жителей."Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этому не бывать! Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага!" — говорится в тексте обращения Кадырова.Также глава Чечни отметил роль России в борьбе против западной экспансии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221217/ataka-1839424385.html

https://ria.ru/20221210/islam-1837790494.html

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украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, рамзан кадыров, владимир путин, россия, украина, донецкая народная республика, нато