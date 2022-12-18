14:25 18.12.2022 (обновлено: 14:58 18.12.2022)
Кадыров опубликовал обращение на китайском языке
Глава Чечни Кадыров обратился на китайском языке с призывом объединиться против НАТО
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в соцсетях на трех языках к мусульманам всего мира с призывом объединиться в борьбе против НАТО.
Используя текст на китайском языке, а также поделившись видеозаписью на английском и арабском, Кадыров заявил, что страны Запада угрожают миру не только оружием, но и уничтожением традиционных ценностей. По словам чеченского руководителя, за последние 100 лет США и Европа организовали десятки войн, военных переворотов и вторжений по всему миру, жертвами которых стали миллионы мирных жителей.
"Они хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать. Этому не бывать! Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага!" — говорится в тексте обращения Кадырова.
Также глава Чечни отметил роль России в борьбе против западной экспансии.
"Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Но Россия, вопреки всем прогнозам Запада, бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе. Не позволяйте НАТО диктовать вам, иначе они скоро придут топтать вашу родину! Встаньте на одну сторону со своими братьями!" — призвал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.
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