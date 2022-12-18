https://ria.ru/20221218/himars-1839482823.html
Украинские войска нанесли удар по Алчевску
Украинские войска нанесли удар по Алчевску - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Алчевску
Украинские войска в 3.24 обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T05:13
2022-12-18T05:13
2022-12-18T05:22
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 3.24 обстреляли Алчевск, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03.24 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221205/alchevsk-1836422905.html
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алчевск, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin , сша
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , США
05:13 18.12.2022 (обновлено: 05:22 18.12.2022)
Украинские войска нанесли удар по Алчевску
Украинские войска выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS