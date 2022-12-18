https://ria.ru/20221218/gretsiya-1839512481.html

Греция поддерживает Украину десятками миллионов евро, сообщили СМИ

Греция поддерживает Украину десятками миллионов евро, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2022

Греция поддерживает Украину десятками миллионов евро, сообщили СМИ

Греция, помимо отправки оружия и боеприпасов на Украину, поддерживает Киев финансово десятками миллионов евро – минфин Греции предоставил гарантии кредитов... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:10

2022-12-18T12:10

2022-12-18T12:10

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АФИНЫ, 18 дек - РИА Новости. Греция, помимо отправки оружия и боеприпасов на Украину, поддерживает Киев финансово десятками миллионов евро – минфин Греции предоставил гарантии кредитов более чем на 45 миллионов евро, соответствующее решение опубликовано в официальном "Правительственном вестнике", пишет портал militaire.gr. "Помимо оружия и боеприпасов, Греция также участвует в финансовой поддержке Украины миллионами. Если бы у Кипра был 1% поддержки, оказываемой Украине, возможно, не было бы турецкой оккупации, - пишет, в частности, портал. - Хотелось бы, чтобы премьер-министр (Кириакос Мицотакис) показал такое же участие в судьбе греков в районе сражений. Греческое правительство полностью забыло о них". Портал также сообщил, что в Донбассе побывали греческие журналисты и опубликовал интервью с военным корреспондентом Афанасием Аргриакисом. "Очень полезно понимать, что происходит в районе, – отмечает портал. - Что касается оружия, которое мы отправляем на Украину, то правительство Мицотакиса должно наконец ответить на эти вопросы". В решении о выделении финансовой помощи Украине, подписанном первым заместителем министра финансов Греции Феодоросом Скилакакисом, говорится, что Евросоюз одобрил 12 июля 2022 года и 20 сентября 2022 года предоставление чрезвычайной макроэкономической финансовой помощи Украине от Европейского Союза в виде кредитов на сумму 1 и 5 миллиарда евро соответственно. Кредиты Украине будут предоставлены через Европейскую комиссию. В вышеупомянутых кредитах в размере 6 миллиардов евро государства-члены предоставляют общие гарантии в размере 3,66 миллиарда евро. "Гарантия Греции, в общей гарантированной сумму 3,66 миллиарда евро, соответствует 45 269 735 евро (3,66 млрд евро X 1,2368780107407%)", - говорится в документе. "Целью чрезвычайной макроэкономической финансовой помощи является восполнение дефицита финансирования, с которым сталкивается Украина в 2022 году (по данным Международного валютного фонда, около 39 миллиардов долларов США), восстановление основной поврежденной инфраструктуры и общее восстановление страны (план RebuildUkraine), из-за войны с Россией", - говорится в решении. В ноябре группа греческих журналистов около недели была в новых регионах России. В том числе они посетили Мариуполь - главный город греков Приазовья, так как для греческого народа особо чувствительной является тема соотечественников за рубежом. После поездки они опубликовали серию репортажей о ситуации в Донбассе и готовят документальный фильм. Греческие журналисты пишут, что правительство Греции много говорит перед телекамерами о греках Мариуполя, но забывает о них, как только выключаются камеры, помощь идет лишь от российских соотечественников. По словам журналистов, в западных СМИ практически нет информации о реальной ситуации и разрушениях, оставленных украинскими войсками, но много мифов о якобы нарушениях российскими войсками.

https://ria.ru/20221218/oruzhie-1839491067.html

https://ria.ru/20221212/posylka-1838036223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кириакос мицотакис, украина, греция, донбасс