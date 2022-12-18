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Битва за гран-при фестиваля "Покровский собор" пройдет в Гостином дворе

Битва за гран-при фестиваля "Покровский собор" пройдет в Гостином дворе - РИА Новости, 18.12.2022

Битва за гран-при фестиваля "Покровский собор" пройдет в Гостином дворе

Битва за гран-при IIIВсероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" пройдет в Московском Гостином дворе воскресным вечером, в канун праздника... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:00

2022-12-18T08:06

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости, Ольга Липич. Битва за гран-при IIIВсероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор" пройдет в Московском Гостином дворе воскресным вечером, в канун праздника Николая Чудотворца, сообщили РИА Новости организаторы.По словам художественного руководителя фестиваля, лауреата международных и всероссийских премий, автора-исполнителя Алексея Витакова, в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок - около 800 из 46 регионов, включая новые регионы России. В частности, были заявки из ДНР, ЛНР, из Херсона, из Крыма. Из ближнего и дальнего зарубежья собеседник агентства назвал Белоруссию, страны Прибалтики, Польшу, Израиль, Канаду. Во второй тур, или полуфинал, который пройдет в первой половине воскресенья, в номинации "Авторская песня" вышли более 60 конкурсантов. Еще около 20 человек вошли в лонг-лист под названием "Детское творчество". И 75 участников вышли во второй тур в номинации "Поэзия"."Особенность этого фестиваля также в том, что в это воскресенье в 15:00 (по московскому времени) в Гостином дворе пройдет Большой кадетский бал, в котором примут участие 150 пар. А затем начнется финальная битва за гран-при "Покровского собора" – в 17:00 (по московскому времени). В ней примут участие 8 конкурсантов – как отдельных авторов-исполнителей, так и творческих коллективов. Конкурсанты будут сражаться друг с другом на сцене попарно", - сказал Витаков.Участники битвы за гран-при фестиваля получат денежные призы: первое место – 350 000 рублей, второе место – 250 000 рублей, третье место - 100 000 рублей, финалисты - по 50 000 рублей.Жюри фестиваля возглавляет мэтр авторской песни, вице-президент Ассоциации бардов России, поэт и композитор Александр Мирзаян. В состав жюри входят также известный советский и российский бард Вадим Егоров, советский и российский поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов, лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Галина Хомчик, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук и другие известные авторы-исполнители, видные деятели культуры.Как рассказал РИА Новости представитель жюри фестиваля, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников, по оценкам первого тура наибольшие шансы на победу у братьев Золотухиных. Братья - из Луганска, с ограниченными возможностями по зрению. "На мой взгляд, еще один претендент на победу - Максим Гавриленко из Чехова и его группа "Ладони". Он провел несколько десятков концертов в ЛНР и ДНР. Во второй тур вышли также один из самых глубоких авторов современной бардовской песни Никита Дорофеев из Нижнего Новгорода и обладатель гран-при фестиваля духовной песни "Сирин" Александр Логунов", - добавил Канунников.Название фестиваля "Покровский собор", по его словам, выбрано не случайно. Фестиваль проводится в московском Гостином Дворе – рядом с историческим Покровским собором, который в народе носит имя Василия Блаженного. А принцип соборности Православной церкви перекликается с замыслом учредителя фестиваля - предпринимателя и общественного деятеля Михаила Хубутии - о "единении творческих судеб".На фестиваль приглашены выдающиеся авторы-исполнители, поэты, музыканты, артисты, прославленные творческие коллективы, политические и общественные деятели. Среди них, помимо уже перечисленных выше имен, первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, советский и российский актёр театра и кино, каскадёр, кинорежиссер, политический и общественный деятель Евгений Герасимов, солистка групп "Кукуруза" и "ГрАссМейстер" Ирина Сурина, ансамбль "Тибитет", лауреаты "Покровского собора" прошлых лет Алексей Вдовин, Роман Филиппов. Специальный гость фестиваля - группа Стаса Намина "Цветы".Большой гала-концерт фестиваля начнется после награждения его победителей и участников около 19:00 по московскому времени. Вход на фестиваль бесплатный, по регистрации на его официальном сайте.

https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай чудотворец, сергей кириенко, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика