https://ria.ru/20221218/energokrizis-1839592498.html
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса - РИА Новости, 18.12.2022
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса
Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:59
2022-12-18T20:59
2022-12-18T21:03
экономика
европа
сша
россия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты. По данным Блумберга, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара. "Это означает, что передышки от высоких цен не будет", - пишет Блумберг. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221203/evropa-1836096557.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, сша, россия
Экономика, Европа, США, Россия
20:59 18.12.2022 (обновлено: 21:03 18.12.2022)
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса
Bloomberg: Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса