https://ria.ru/20221218/energokrizis-1839592498.html

Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса

Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса - РИА Новости, 18.12.2022

Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса

Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T20:59

2022-12-18T20:59

2022-12-18T21:03

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европа

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты. По данным Блумберга, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара. "Это означает, что передышки от высоких цен не будет", - пишет Блумберг. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221203/evropa-1836096557.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, сша, россия