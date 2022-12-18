Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/energokrizis-1839592498.html
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса - РИА Новости, 18.12.2022
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса
Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:59
2022-12-18T21:03
экономика
европа
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_e4f49fd9888f4f9120d2fbb80e893473.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты. По данным Блумберга, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара. "Это означает, что передышки от высоких цен не будет", - пишет Блумберг. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221203/evropa-1836096557.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_aa0b7fdfd55928d54e75b419df38cb20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, сша, россия
Экономика, Европа, США, Россия
20:59 18.12.2022 (обновлено: 21:03 18.12.2022)
 
Bloomberg оценил потери Европы от энергокризиса

Bloomberg: Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Европа потеряла примерно триллион долларов из-за энергетического кризиса, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственные подсчеты.
"Примерно триллион долларов... представляет собой общий результат более дорогой энергии для потребителей и компаний, часть которого... была компенсирована пакетами помощи", - говорится в сообщении агентства.
По данным Блумберга, "глубочайший кризис за последние десятилетия" только начинается. Агентство указывает на то, что ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 2026 года, когда ожидаются новые поставки из США и Катара.
"Это означает, что передышки от высоких цен не будет", - пишет Блумберг.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
3 декабря, 15:19
Комиссар по энергетике ЕС оценил, как долго продлится энергетический кризис
 
ЭкономикаЕвропаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала