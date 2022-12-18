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Российское движение детей и молодежи определило свои миссии - РИА Новости, 18.12.2022
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Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии - РИА Новости, 18.12.2022
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T23:36
2022-12-18T23:36
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. "Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников – "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми", - приводятся его слова в пресс-релизе движения. Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
23:36 18.12.2022
 
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии

Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило ценности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.
"Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников – "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми", - приводятся его слова в пресс-релизе движения.
Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
Участники первого съезда Российского движения детей и молодежи в Центральном выставочном зале Манеж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Участники Российского движения молодежи переголосуют за название
 
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