https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839613916.html
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии - РИА Новости, 18.12.2022
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T23:36
2022-12-18T23:36
2022-12-18T23:36
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. "Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников – "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми", - приводятся его слова в пресс-релизе движения. Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
https://ria.ru/20221218/peregolosovanie-1839584899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Российское движение детей и молодежи определило свои миссии
Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило ценности
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров.
"Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников – "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми", - приводятся его слова в пресс-релизе движения.
Президент России Владимир Путин
14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.