https://ria.ru/20221218/dvizhenie-1839613916.html

Российское движение детей и молодежи определило свои миссии

Российское движение детей и молодежи определило свои миссии - РИА Новости, 18.12.2022

Российское движение детей и молодежи определило свои миссии

Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T23:36

2022-12-18T23:36

2022-12-18T23:36

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Российское движение детей и молодежи выбрало пять основных миссий и определило общие ценности, заявил председатель правления движения Григорий Гуров. "Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников – "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми", - приводятся его слова в пресс-релизе движения. Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

https://ria.ru/20221218/peregolosovanie-1839584899.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия