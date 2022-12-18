https://ria.ru/20221218/donetsk-1839591973.html
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 18.12.2022
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:52
2022-12-18T20:52
2022-12-18T20:52
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов натовского калибра