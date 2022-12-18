https://ria.ru/20221218/donetsk-1839589446.html

Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T20:37

2022-12-18T20:37

2022-12-18T20:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_34d5db9db85935e6994afb10a9b75490.jpg

ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, вооруженные силы украины