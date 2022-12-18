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Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839589446.html
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:37
2022-12-18T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
20:37 18.12.2022 (обновлено: 20:40 18.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка

ВСУ выпустили десять ракет по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка из РСЗО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Донецке
Женщина на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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