https://ria.ru/20221218/donetsk-1839589446.html
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T20:37
2022-12-18T20:37
2022-12-18T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_34d5db9db85935e6994afb10a9b75490.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.14 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский, Калининский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221218/spetsoperatsiya-1838878890.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774685020_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_61e1ba2de5193472b40a164c613c0887.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
20:37 18.12.2022 (обновлено: 20:40 18.12.2022)
Украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка
ВСУ выпустили десять ракет по Ворошиловскому и Калининскому районам Донецка из РСЗО