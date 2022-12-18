Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене" - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839561637.html
Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене"
Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене" - РИА Новости, 18.12.2022
Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене"
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:37
2022-12-18T17:44
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838882673_0:178:3128:1938_1920x0_80_0_0_cb167b71f98e014c1588126babd1adbf.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене".Ранее Кулемзин сообщал со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной"."Новый обстрел территории Ворошиловского и Киевского районов произошёл по тому же квадрату, что и предыдущий. Очевидцы сообщают о прилётах в саму "Донбасс Арену", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрелов Ворошиловского и Киевского районов повреждены зрительские трибуны и остекление в РСК "Олимпийский", - написал Кулемзин.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 ракет из РСЗО "Град".В воскресенье Кулемзин сообщал, что стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839556894.html
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839556682.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838882673_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_2287fb6b8c7b10623dee27249223f0d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
17:37 18.12.2022 (обновлено: 17:44 18.12.2022)
 
Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене"

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об ударе по "Донбасс Арене" со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене".
Ранее Кулемзин сообщал со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной".
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 17:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО
"Новый обстрел территории Ворошиловского и Киевского районов произошёл по тому же квадрату, что и предыдущий. Очевидцы сообщают о прилётах в саму "Донбасс Арену", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрелов Ворошиловского и Киевского районов повреждены зрительские трибуны и остекление в РСК "Олимпийский", - написал Кулемзин.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 ракет из РСЗО "Град".
В воскресенье Кулемзин сообщал, что стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.
Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 17:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала