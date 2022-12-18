https://ria.ru/20221218/donetsk-1839561637.html

Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене"

Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене" - РИА Новости, 18.12.2022

Мэр Донецка сообщил, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене"

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:37

2022-12-18T17:37

2022-12-18T17:44

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев, что украинские войска нанесли удар по "Донбасс Арене".Ранее Кулемзин сообщал со ссылкой на очевидцев, что украинские войска обстреляли район рядом с "Донбасс Ареной"."Новый обстрел территории Ворошиловского и Киевского районов произошёл по тому же квадрату, что и предыдущий. Очевидцы сообщают о прилётах в саму "Донбасс Арену", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале."В результате обстрелов Ворошиловского и Киевского районов повреждены зрительские трибуны и остекление в РСК "Олимпийский", - написал Кулемзин.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив 18 ракет из РСЗО "Град".В воскресенье Кулемзин сообщал, что стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле города украинскими войсками.Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.

https://ria.ru/20221218/donetsk-1839556894.html

https://ria.ru/20221218/donetsk-1839556682.html

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Дарья Буймова

алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия