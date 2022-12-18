https://ria.ru/20221218/donetsk-1839556894.html

Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 11 ракет из РСЗО

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из РСЗО, выпущено одиннадцать ракет, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:10

2022-12-18T17:10

2022-12-18T17:26

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк из РСЗО, выпущено одиннадцать ракет, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Буденновскому району города."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Буденновский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины