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При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден стадион "Донбасс Арена" - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839500201.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден стадион "Донбасс Арена"
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден стадион "Донбасс Арена" - РИА Новости, 18.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден стадион "Донбасс Арена"
Стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле центра города украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:16
2022-12-18T13:22
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле центра города украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин. "В результате террористического обстрела центра Донецка очередные повреждения получил стадион "Донбасс Арена". Выбито остекление десятка окон", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839498148.html
донецк
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Кадры последствия обстрелов в Донецке
Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка из РСЗО "Град", выпустив за десять минут 40 ракет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:16 18.12.2022 (обновлено: 13:22 18.12.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден стадион "Донбасс Арена"

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ поврежден стадион "Донбасс Арена"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Стадион "Донбасс Арена" в центре Донецка получил повреждения при обстреле центра города украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
"В результате террористического обстрела центра Донецка очередные повреждения получил стадион "Донбасс Арена". Выбито остекление десятка окон", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Футбольный стадион "Донбасс Арена" был построен в Донецке в 2009 году, он рассчитан более чем на 52 тысячи зрителей. Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года на нем прошли три игры группового этапа, четвертьфинал и полуфинал. С 2014 года матчи на стадионе не проводятся.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град".
Кадры последствия обстрелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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