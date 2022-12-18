07:46 18.12.2022 (обновлено: 07:56 18.12.2022)
Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ
Украинские войска обстреляли территорию гостиницы "Виктория" и три жилых дома в Донецке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Территория гостиницы "Виктория" в Киевском районе Донецка, а также три жилых дома в центральном Ворошиловском районе, попали под обстрел украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град".
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: г. Донецк: Ворошиловский район: - ул. 50-летия СССР, 168 - многоквартирный жилой дом. - бул. Школьный, 13 - многоквартирный жилой дом; - ул. Любавина, 24 - частный жилой дом. Киевский район: - попадание на территорию гостиницы "Виктория", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.