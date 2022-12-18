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Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 18.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donetsk-1839488272.html
Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ
Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 18.12.2022
Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ
Территория гостиницы "Виктория" в Киевском районе Донецка, а также три жилых дома в центральном Ворошиловском районе, попали под обстрел украинских войск,... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:46
2022-12-18T07:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Территория гостиницы "Виктория" в Киевском районе Донецка, а также три жилых дома в центральном Ворошиловском районе, попали под обстрел украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град". "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: г. Донецк: Ворошиловский район: - ул. 50-летия СССР, 168 - многоквартирный жилой дом. - бул. Школьный, 13 - многоквартирный жилой дом; - ул. Любавина, 24 - частный жилой дом. Киевский район: - попадание на территорию гостиницы "Виктория", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221216/obstrel-1839270770.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
07:46 18.12.2022 (обновлено: 07:56 18.12.2022)
 
Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ

Украинские войска обстреляли территорию гостиницы "Виктория" и три жилых дома в Донецке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЖенщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела
Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина в жилом доме в Киевском районе Донецка, разрушенном в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Территория гостиницы "Виктория" в Киевском районе Донецка, а также три жилых дома в центральном Ворошиловском районе, попали под обстрел украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град".
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: г. Донецк: Ворошиловский район: - ул. 50-летия СССР, 168 - многоквартирный жилой дом. - бул. Школьный, 13 - многоквартирный жилой дом; - ул. Любавина, 24 - частный жилой дом. Киевский район: - попадание на территорию гостиницы "Виктория", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 18:13Специальная военная операция на Украине
Мэр Донецка рассказал о последствиях обстрела города
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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