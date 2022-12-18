https://ria.ru/20221218/donetsk-1839488272.html

Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ

Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ - РИА Новости, 18.12.2022

Территория гостиницы в Донецке попала под обстрел ВСУ

Территория гостиницы "Виктория" в Киевском районе Донецка, а также три жилых дома в центральном Ворошиловском районе, попали под обстрел украинских войск,... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T07:46

2022-12-18T07:46

2022-12-18T07:56

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Территория гостиницы "Виктория" в Киевском районе Донецка, а также три жилых дома в центральном Ворошиловском районе, попали под обстрел украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщило, что украинские войска в 5.59 мск обстреляли центральный Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град". "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 декабря поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: г. Донецк: Ворошиловский район: - ул. 50-летия СССР, 168 - многоквартирный жилой дом. - бул. Школьный, 13 - многоквартирный жилой дом; - ул. Любавина, 24 - частный жилой дом. Киевский район: - попадание на территорию гостиницы "Виктория", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221216/obstrel-1839270770.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк