02:27 18.12.2022 (обновлено: 02:29 18.12.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 1.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.30 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.