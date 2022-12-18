https://ria.ru/20221218/donetsk-1839477638.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в 1.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T02:27

2022-12-18T02:27

2022-12-18T02:29

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 1.30 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221217/donetsk-1839357994.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато