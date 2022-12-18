01:23 18.12.2022 (обновлено: 01:25 18.12.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска в 23.50 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 мм по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 23.50 - н.п. Орловка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.