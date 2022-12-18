https://ria.ru/20221218/donbass-1839562466.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:43

2022-12-18T17:43

2022-12-18T17:43

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221218/donbass-1839549303.html

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сцкк, ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика