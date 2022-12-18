https://ria.ru/20221218/donbass-1839562466.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:43
2022-12-18T17:43
2022-12-18T17:43
специальная военная операция на украине
происшествия
сцкк
ясиноватая
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221218/donbass-1839549303.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сцкк, ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК, Ясиноватая, Макеевка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку