Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donbass-1839562466.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:43
2022-12-18T17:43
специальная военная операция на украине
происшествия
сцкк
ясиноватая
макеевка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea871b65efafb2ca5e41e810a481ccb4.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221218/donbass-1839549303.html
ясиноватая
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387147_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e269388abe1655e508cd27974c7be67d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сцкк, ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, СЦКК, Ясиноватая, Макеевка, Донецкая Народная Республика
17:43 18.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания
Следователь демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь демонстрирует часть снаряда на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 16:30Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСЦККЯсиноватаяМакеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала