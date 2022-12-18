Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Каштановое
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска почти за час обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Каштановое, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, девять снарядов калибром 152 миллиметра и четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.14 и 15.50 мск украинские войска выпустили по Макеевке шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, украинские войска в 16.00 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.