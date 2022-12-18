https://ria.ru/20221218/donbass-1839511688.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска за две минуты выпустили семь ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T12:02

2022-12-18T12:02

2022-12-18T12:02

специальная военная операция на украине

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили семь ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.36 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град"; 11.38 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20221218/obstrel-1839502753.html

ясиноватая

макеевка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия