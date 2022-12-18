https://ria.ru/20221218/donbass-1839511688.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска за две минуты выпустили семь ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:02
2022-12-18T12:02
2022-12-18T12:02
специальная военная операция на украине
ясиноватая
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили семь ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой и Макеевке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 11.36 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град"; 11.38 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20221218/obstrel-1839502753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ясиноватая, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Макеевку
В ДНР заявили. что ВСУ выпустили семь ракет из "Града" по Ясиноватой и Макеевке