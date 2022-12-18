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Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/donbass-1839495153.html
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 133 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:15
2022-12-18T13:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 133 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 133 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что были повреждены три домостроения в Ворошиловском районе Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221218/grad-1839485682.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
09:15 18.12.2022 (обновлено: 13:21 18.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки

В ДНР заявили, что ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 133 снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 133 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 133 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Отмечается, что были повреждены три домостроения в Ворошиловском районе Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Представитель СК РФ фиксирует фрагмент разорвавшегося снаряда от РСЗО Град в Донецке после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 06:40Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли центральные района Донецка из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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