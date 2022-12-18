https://ria.ru/20221218/donbass-1839495153.html

Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки

Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки - РИА Новости, 18.12.2022

Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки

Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 133 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T09:15

2022-12-18T09:15

2022-12-18T13:21

специальная военная операция на украине

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украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 133 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 133 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что были повреждены три домостроения в Ворошиловском районе Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20221218/grad-1839485682.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия