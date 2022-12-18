https://ria.ru/20221218/donbass-1839495153.html
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки - РИА Новости, 18.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки
Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 133 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T09:15
2022-12-18T09:15
2022-12-18T13:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 133 единицы боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… Выпустив 133 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что были повреждены три домостроения в Ворошиловском районе Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20221218/grad-1839485682.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Происшествия
09:15 18.12.2022 (обновлено: 13:21 18.12.2022)
Украинские войска обстреляли ДНР 28 раз за сутки
В ДНР заявили, что ВСУ за сутки 28 раз обстреляли ДНР, выпустив 133 снаряда