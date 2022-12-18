https://ria.ru/20221218/donbass-1839486827.html

В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР

В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР - РИА Новости, 18.12.2022

В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР

Включение Донбасса в состав УССР, а позже в состав Украины можно считать политической ошибкой советского руководства, считает бывший посол республики в Москве... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T07:21

2022-12-18T07:21

2022-12-18T15:02

родион мирошник

донбасс

петр i

россия

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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Включение Донбасса в состав УССР, а позже в состав Украины можно считать политической ошибкой советского руководства, считает бывший посол республики в Москве Родион Мирошник. Триста лет назад, 18 декабря 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". Документ положил начало созданию отечественной угольной отрасли и промышленному освоению Донбасса. По его словам, Донбасс получил развитие "за счет российского государственного подхода и стратегии". "И сейчас непременно будет полностью освобожден Россией от иностранных военных колонизаторов и восстановлен для работы на благо большого русского народа и русского государства, где займет свое достойное место, как это и предвидел Петр Великий триста лет назад", — отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834943384.html

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родион мирошник, донбасс, петр i, россия