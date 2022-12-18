07:21 18.12.2022 (обновлено: 15:02 18.12.2022)
В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР
Мирошник: включение Донбасса в состав УССР было ошибкой советского руководства
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в России Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Включение Донбасса в состав УССР, а позже в состав Украины можно считать политической ошибкой советского руководства, считает бывший посол республики в Москве Родион Мирошник.
Триста лет назад, 18 декабря 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". Документ положил начало созданию отечественной угольной отрасли и промышленному освоению Донбасса.
"Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от Российского государства", — сказал Мирошник РИА Новости.
По его словам, Донбасс получил развитие "за счет российского государственного подхода и стратегии". "И сейчас непременно будет полностью освобожден Россией от иностранных военных колонизаторов и восстановлен для работы на благо большого русского народа и русского государства, где займет свое достойное место, как это и предвидел Петр Великий триста лет назад", — отметил собеседник агентства.