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В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР - РИА Новости, 18.12.2022
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В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР
В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР - РИА Новости, 18.12.2022
В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР
Включение Донбасса в состав УССР, а позже в состав Украины можно считать политической ошибкой советского руководства, считает бывший посол республики в Москве... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T07:21
2022-12-18T15:02
родион мирошник
донбасс
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Включение Донбасса в состав УССР, а позже в состав Украины можно считать политической ошибкой советского руководства, считает бывший посол республики в Москве Родион Мирошник. Триста лет назад, 18 декабря 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". Документ положил начало созданию отечественной угольной отрасли и промышленному освоению Донбасса. По его словам, Донбасс получил развитие "за счет российского государственного подхода и стратегии". "И сейчас непременно будет полностью освобожден Россией от иностранных военных колонизаторов и восстановлен для работы на благо большого русского народа и русского государства, где займет свое достойное место, как это и предвидел Петр Великий триста лет назад", — отметил собеседник агентства.
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родион мирошник, донбасс, петр i, россия
Родион Мирошник, Донбасс, Петр I, Россия
07:21 18.12.2022 (обновлено: 15:02 18.12.2022)
 
В ЛНР назвали ошибкой включение Донбасса в состав УССР

Мирошник: включение Донбасса в состав УССР было ошибкой советского руководства

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Представитель ЛНР в России Родион Мирошник
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 дек — РИА Новости. Включение Донбасса в состав УССР, а позже в состав Украины можно считать политической ошибкой советского руководства, считает бывший посол республики в Москве Родион Мирошник.
Триста лет назад, 18 декабря 1722 года, император Петр I издал указ "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд". Документ положил начало созданию отечественной угольной отрасли и промышленному освоению Донбасса.

"Отнесение Донбасса сначала к УССР, а потом к Украине стало политической ошибкой советского руководства, считавшего, что Новороссия, как и УССР, ни при каких условиях не отделима от Российского государства", — сказал Мирошник РИА Новости.

По его словам, Донбасс получил развитие "за счет российского государственного подхода и стратегии". "И сейчас непременно будет полностью освобожден Россией от иностранных военных колонизаторов и восстановлен для работы на благо большого русского народа и русского государства, где займет свое достойное место, как это и предвидел Петр Великий триста лет назад", — отметил собеседник агентства.
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