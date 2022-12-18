https://ria.ru/20221218/belorussiya-1839490396.html
Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск
Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск - РИА Новости, 18.12.2022
Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск с визитом. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:18
2022-12-18T08:18
2022-12-18T18:33
в мире
александр лукашенко
катар
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МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск с визитом. Глава белорусского государства поздравил эмира и его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани с Национальным днем."Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий, обратил внимание Александр Лукашенко. Он подтвердил готовность белорусской стороны принять с визитом шейха Тамима бен Хамада аль-Тани в удобное для него время для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества", — сообщает пресс-служба. "Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия", — отметил Лукашенко в поздравлении.
https://ria.ru/20221216/putin-1839102646.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, катар, минск, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Катар, Минск, Белоруссия
08:18 18.12.2022 (обновлено: 18:33 18.12.2022)
Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск
Глава Белоруссии Лукашенко пригласил эмира Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск