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Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск - РИА Новости, 18.12.2022
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Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск
Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск - РИА Новости, 18.12.2022
Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск с визитом. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:18
2022-12-18T18:33
в мире
александр лукашенко
катар
минск
белоруссия
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МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск с визитом. Глава белорусского государства поздравил эмира и его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани с Национальным днем."Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий, обратил внимание Александр Лукашенко. Он подтвердил готовность белорусской стороны принять с визитом шейха Тамима бен Хамада аль-Тани в удобное для него время для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества", — сообщает пресс-служба. "Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия", — отметил Лукашенко в поздравлении.
https://ria.ru/20221216/putin-1839102646.html
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в мире, александр лукашенко, катар, минск, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Катар, Минск, Белоруссия
08:18 18.12.2022 (обновлено: 18:33 18.12.2022)
 
Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск

Глава Белоруссии Лукашенко пригласил эмира Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкЭмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск с визитом.
Глава белорусского государства поздравил эмира и его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани с Национальным днем.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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Путин 19 декабря посетит Белоруссию
"Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий, обратил внимание Александр Лукашенко. Он подтвердил готовность белорусской стороны принять с визитом шейха Тамима бен Хамада аль-Тани в удобное для него время для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества", — сообщает пресс-служба.
"Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия", — отметил Лукашенко в поздравлении.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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В миреАлександр ЛукашенкоКатарМинскБелоруссия
 
 
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