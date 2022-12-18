https://ria.ru/20221218/belorussiya-1839490396.html

Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск

Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск - РИА Новости, 18.12.2022

Лукашенко пригласил эмира Катара посетить Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск с визитом. РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T08:18

2022-12-18T08:18

2022-12-18T18:33

в мире

александр лукашенко

катар

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МИНСК, 18 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани посетить Минск с визитом. Глава белорусского государства поздравил эмира и его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани с Национальным днем."Беларусь стремится развивать взаимодействие с Катаром по разным направлениям, включая сферы торговли, инвестиций, продовольственной безопасности и передовых технологий, обратил внимание Александр Лукашенко. Он подтвердил готовность белорусской стороны принять с визитом шейха Тамима бен Хамада аль-Тани в удобное для него время для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества", — сообщает пресс-служба. "Между Минском и Дохой сложились отношения настоящей дружбы и доверия", — отметил Лукашенко в поздравлении.

https://ria.ru/20221216/putin-1839102646.html

https://ria.ru/20221217/vatikan-1839349754.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, катар, минск, белоруссия