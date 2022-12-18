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Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью - РИА Новости, 18.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221218/belgorod-1839524807.html
Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью
Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью - РИА Новости, 18.12.2022
Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, известно о четверых пострадавших на земле, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:08
2022-12-18T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, известно о четверых пострадавших на земле, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил о том, что около 13.00 мск в небе над Белгородом, по его подсчетам, прозвучало 9 взрывов. Звуки были разной громкости - от тихих до очень громких. Гладков также сообщил, что он находится на месте происшествия. Более подробная информация будет позже.
https://ria.ru/20221206/oborona-1836729257.html
белгород
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Над Белгородом сработала система ПВО
Над Белгородом сработала система ПВО
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
14:08 18.12.2022 (обновлено: 14:50 18.12.2022)
 
Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью

Глава Белгородской области Гладков сообщил о пострадавших после срабатывания систем ПВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, известно о четверых пострадавших на земле, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил о том, что около 13.00 мск в небе над Белгородом, по его подсчетам, прозвучало 9 взрывов. Звуки были разной громкости - от тихих до очень громких.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Гладков также сообщил, что он находится на месте происшествия. Более подробная информация будет позже.
Отряды теробороны формируются в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 16:57Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородская область
 
 
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