https://ria.ru/20221218/belgorod-1839524807.html

Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью

Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью - РИА Новости, 18.12.2022

Гладков подтвердил срабатывание системы ПВО над Белгородом и областью

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, известно о четверых пострадавших на земле, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:08

2022-12-18T14:08

2022-12-18T14:50

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородской областью, известно о четверых пострадавших на земле, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости сообщил о том, что около 13.00 мск в небе над Белгородом, по его подсчетам, прозвучало 9 взрывов. Звуки были разной громкости - от тихих до очень громких. Гладков также сообщил, что он находится на месте происшествия. Более подробная информация будет позже.

https://ria.ru/20221206/oborona-1836729257.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область