Рейтинг@Mail.ru
Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс" - РИА Новости, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221218/agranovskaya-1839480518.html
Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс"
Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс" - РИА Новости, 18.12.2022
Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс"
Людмила Аграновская, первая в СССР альпинистка, получившая звание "Снежный барс", скончалась в воскресенье на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T04:06
2022-12-18T05:17
олимпийские игры
владимир солодов
ссср
камчатский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152779/01/1527790105_18:0:882:486_1920x0_80_0_0_295d37c54b98be9e5f170331f490bafb.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 18 дек - РИА Новости. Людмила Аграновская, первая в СССР альпинистка, получившая звание "Снежный барс", скончалась в воскресенье на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Звание "Снежный барс" — неофициальный титул среди альпинистов. Его присваивали покорившим все семитысячники СССР: пики Коммунизма, Победы, Ленина, Е.Корженевской. Федерация альпинизма СССР вручала таким спортсменам жетон "Покоритель высочайших гор СССР". Аграновская получила это звание в 1970 году, став первой среди женщин. "Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. "Лыжная бабушка Камчатки" ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет", — написал Солодов в своем Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким Аграновской. Людмила Аграновская приехала на Камчатку в 1969 году. В 1970 году вместе с супругом Германом Леонидовичем создала первую в регионе специализированную горнолыжную школу "Эдельвейс", где работала всю жизнь. Сейчас несколько воспитанников горнолыжной школы входят в сборные команды России по горнолыжному спорту, горнолыжному спорту слепых, сноуборду. Она первая женщина в СССР, получившая звание "Снежный барс", Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, Почетный житель Камчатского края, Почетный гражданин города Петропавловск-Камчатский.
https://radiosputnik.ria.ru/20221128/yanao-1834844507.html
ссср
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152779/01/1527790105_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_adeb026f087ddade5d95101637cc5920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олимпийские игры, владимир солодов, ссср, камчатский край, россия
Олимпийские игры, Владимир Солодов, СССР, Камчатский край, Россия
04:06 18.12.2022 (обновлено: 05:17 18.12.2022)
 
Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс"

На Камчатке умерла первая в СССР альпинистка, получившая звание "Снежный барс"

CC BY-SA 3.0 / FrancisTyers / Пик Исмоила Сомони
Пик Исмоила Сомони - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
CC BY-SA 3.0 / FrancisTyers /
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 18 дек - РИА Новости. Людмила Аграновская, первая в СССР альпинистка, получившая звание "Снежный барс", скончалась в воскресенье на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Звание "Снежный барс" — неофициальный титул среди альпинистов. Его присваивали покорившим все семитысячники СССР: пики Коммунизма, Победы, Ленина, Е.Корженевской. Федерация альпинизма СССР вручала таким спортсменам жетон "Покоритель высочайших гор СССР". Аграновская получила это звание в 1970 году, став первой среди женщин.
"Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. "Лыжная бабушка Камчатки" ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет", — написал Солодов в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким Аграновской.
Людмила Аграновская приехала на Камчатку в 1969 году. В 1970 году вместе с супругом Германом Леонидовичем создала первую в регионе специализированную горнолыжную школу "Эдельвейс", где работала всю жизнь. Сейчас несколько воспитанников горнолыжной школы входят в сборные команды России по горнолыжному спорту, горнолыжному спорту слепых, сноуборду.
Она первая женщина в СССР, получившая звание "Снежный барс", Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, Почетный житель Камчатского края, Почетный гражданин города Петропавловск-Камчатский.
Природа Полярного Урала - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 18:00В России
На Ямале в горах установят модули для туристов
 
Олимпийские игрыВладимир СолодовСССРКамчатский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала