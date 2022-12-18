https://ria.ru/20221218/agranovskaya-1839480518.html

Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс"

Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс" - РИА Новости, 18.12.2022

Умерла первая в СССР альпинистка со званием "Снежный барс"

Людмила Аграновская, первая в СССР альпинистка, получившая звание "Снежный барс", скончалась в воскресенье на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края... РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T04:06

2022-12-18T04:06

2022-12-18T05:17

олимпийские игры

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 18 дек - РИА Новости. Людмила Аграновская, первая в СССР альпинистка, получившая звание "Снежный барс", скончалась в воскресенье на Камчатке, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Звание "Снежный барс" — неофициальный титул среди альпинистов. Его присваивали покорившим все семитысячники СССР: пики Коммунизма, Победы, Ленина, Е.Корженевской. Федерация альпинизма СССР вручала таким спортсменам жетон "Покоритель высочайших гор СССР". Аграновская получила это звание в 1970 году, став первой среди женщин. "Не стало Людмилы Семеновны Аграновской. "Лыжная бабушка Камчатки" ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет", — написал Солодов в своем Telegram-канале. Губернатор выразил соболезнования родным и близким Аграновской. Людмила Аграновская приехала на Камчатку в 1969 году. В 1970 году вместе с супругом Германом Леонидовичем создала первую в регионе специализированную горнолыжную школу "Эдельвейс", где работала всю жизнь. Сейчас несколько воспитанников горнолыжной школы входят в сборные команды России по горнолыжному спорту, горнолыжному спорту слепых, сноуборду. Она первая женщина в СССР, получившая звание "Снежный барс", Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР, Почетный житель Камчатского края, Почетный гражданин города Петропавловск-Камчатский.

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/yanao-1834844507.html

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олимпийские игры, владимир солодов, ссср, камчатский край, россия