https://ria.ru/20221218/afganistan-1839531123.html
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19 - РИА Новости, 18.12.2022
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19
Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:49
2022-12-18T14:49
2022-12-18T14:49
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КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель полицейского управления провинции Камран Заид. По его словам, с бензовоза огонь перекинулся на два грузовика, перевозившие уголь, что привело к возгоранию 12 автомобилей. Ранее сообщалось о 10 погибших и более чем о 20 раненых. Автоцистерна шла из Баглана в Кабул и загорелась внутри тоннеля. Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221206/afganistan-1836637254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), парван, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Парван, ООН
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19
Число погибших при возгорании автоцистерны на перевале Саланг в Афганистане возросло до 19
КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель полицейского управления провинции Камран Заид.
По его словам, с бензовоза огонь перекинулся на два грузовика, перевозившие уголь, что привело к возгоранию 12 автомобилей.
Ранее сообщалось о 10 погибших и более чем о 20 раненых. Автоцистерна шла из Баглана
в Кабул
и загорелась внутри тоннеля.
Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.