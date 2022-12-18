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Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19 - РИА Новости, 18.12.2022
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Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19 - РИА Новости, 18.12.2022
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19
Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T14:49
2022-12-18T14:49
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афганистан
кабул (город)
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КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель полицейского управления провинции Камран Заид. По его словам, с бензовоза огонь перекинулся на два грузовика, перевозившие уголь, что привело к возгоранию 12 автомобилей. Ранее сообщалось о 10 погибших и более чем о 20 раненых. Автоцистерна шла из Баглана в Кабул и загорелась внутри тоннеля. Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20221206/afganistan-1836637254.html
афганистан
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в мире, афганистан, кабул (город), парван, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Парван, ООН
14:49 18.12.2022
 
Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19

Число погибших при возгорании автоцистерны на перевале Саланг в Афганистане возросло до 19

© РИА Новости / Андрей ГрешновПеревал Саланг
Перевал Саланг - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Перевал Саланг. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель полицейского управления провинции Камран Заид.
По его словам, с бензовоза огонь перекинулся на два грузовика, перевозившие уголь, что привело к возгоранию 12 автомобилей.
Ранее сообщалось о 10 погибших и более чем о 20 раненых. Автоцистерна шла из Баглана в Кабул и загорелась внутри тоннеля.
Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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В миреАфганистанКабул (город)ПарванООН
 
 
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