https://ria.ru/20221218/afganistan-1839531123.html

Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19

Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19 - РИА Новости, 18.12.2022

Число погибших при возгорании автоцистерны в Афганистане возросло до 19

Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T14:49

2022-12-18T14:49

2022-12-18T14:49

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КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Число погибших в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван возросло до 19, сообщил представитель полицейского управления провинции Камран Заид. По его словам, с бензовоза огонь перекинулся на два грузовика, перевозившие уголь, что привело к возгоранию 12 автомобилей. Ранее сообщалось о 10 погибших и более чем о 20 раненых. Автоцистерна шла из Баглана в Кабул и загорелась внутри тоннеля. Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221206/afganistan-1836637254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), парван, оон