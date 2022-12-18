https://ria.ru/20221218/afganistan-1839515530.html
При возгорании автоцистерны в Афганистане погибли не менее десяти человек
При возгорании автоцистерны в Афганистане погибли не менее десяти человек - РИА Новости, 18.12.2022
При возгорании автоцистерны в Афганистане погибли не менее десяти человек
По меньшей мере 10 человек погибли, более 20 пострадали в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T12:39
2022-12-18T12:39
2022-12-18T12:39
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КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли, более 20 пострадали в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван, сообщил глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Абдул Алим Афзали. Ранее сообщалось об одном погибшем и 34 раненых. Автоцистерна шла из Баглана в Кабул и загорелась внутри тоннеля. "В результате аварии в тоннеле Саланг погибли 10 человек, более 20 пострадали", - заявил Абдул Алим Афзали. Видеозапись его обращения опубликовали местные СМИ. По информации агентства Bakhtar, дорогу уже расчистили, и она открыта для движения. Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20210116/mirotvorets-1593283509.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, оон, кабул (город), парван
В мире, Афганистан, ООН, Кабул (город), Парван
При возгорании автоцистерны в Афганистане погибли не менее десяти человек
При возгорании автоцистерны на перевале Саланг в Парване погибли не менее десяти человек
КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости.
По меньшей мере 10 человек погибли, более 20 пострадали в результате возгорания автоцистерны в высокогорном тоннеле на перевале Саланг в афганской провинции Парван, сообщил
глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Абдул Алим Афзали.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 34 раненых. Автоцистерна шла из Баглана
в Кабул
и загорелась внутри тоннеля.
"В результате аварии в тоннеле Саланг погибли 10 человек, более 20 пострадали", - заявил Абдул Алим Афзали. Видеозапись его обращения опубликовали местные СМИ. По информации агентства Bakhtar, дорогу уже расчистили, и она открыта для движения.
Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.