https://ria.ru/20221218/afganistan-1839491783.html
При возгорании автоцистерны в Афганистане погиб человек
При возгорании автоцистерны в Афганистане погиб человек - РИА Новости, 18.12.2022
При возгорании автоцистерны в Афганистане погиб человек
Один человек погиб, 34 пострадали при возгорании автоцистерны в высокогорном тоннеле Саланг в афганской провинции Парван, сообщил начальник службы безопасности... РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T08:39
2022-12-18T08:39
2022-12-18T08:39
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КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Один человек погиб, 34 пострадали при возгорании автоцистерны в высокогорном тоннеле Саланг в афганской провинции Парван, сообщил начальник службы безопасности провинции Азизулла Омар. Он отметил, что автоцистерна шла из Баглана в Кабул и загорелась внутри тоннеля. По словам Омара, все пострадавшие - мужчины, а погибший был пожилым человеком. Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://radiosputnik.ria.ru/20221130/afganistan-1835300710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), парван, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Парван, ООН
При возгорании автоцистерны в Афганистане погиб человек
При возгорании автоцистерны в высокогорном тоннеле Саланг в Афганистане погиб человек
КАБУЛ, 18 дек - РИА Новости. Один человек погиб, 34 пострадали при возгорании автоцистерны в высокогорном тоннеле Саланг в афганской провинции Парван, сообщил начальник службы безопасности провинции Азизулла Омар.
Он отметил, что автоцистерна шла из Баглана
в Кабул
и загорелась внутри тоннеля. По словам Омара, все пострадавшие - мужчины, а погибший был пожилым человеком.
Тоннель Саланг расположен на высоте свыше 3,2 тысячи метров над уровне моря, в районе одноименного перевала в горах Гиндукуша. Длина тоннеля вместе с выходными галереями составляет 3,6 километра, ширина проезжей части - 6 метров. Сооружение было построено в 1958-1964 годах советскими специалистами, главным образом московскими метростроевцами. Через тоннель проходит единственная автодорога, соединяющая Кабул с северными провинциями Афганистана. В годы гражданской войны между Северным альянсом и талибами (движение "Талибан"*) тоннель был взорван, а в 2002 году, после объединения страны, был снова открыт.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.