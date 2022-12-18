https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839562197.html
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
Почти 90 рейсов задержаны, 16 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:41
2022-12-18T17:41
2022-12-18T17:41
роман вильфанд
россия
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти 90 рейсов задержаны, 16 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 17.00 мск, во "Внуково" 38 рейсов задержаны, 13 отменены; в "Домодедово" задержаны 30 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 21 рейс задержан, два отменены. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.
https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html
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РИА Новости
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роман вильфанд, россия, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр, общество
Роман Вильфанд, Россия, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Гидрометцентр, Общество
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
В московских аэропортах задержали почти 90 рейсов, отменили 16 вылетов