https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839562197.html

В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 18.12.2022

В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов

Почти 90 рейсов задержаны, 16 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 18.12.2022

2022-12-18T17:41

2022-12-18T17:41

2022-12-18T17:41

роман вильфанд

россия

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти 90 рейсов задержаны, 16 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 17.00 мск, во "Внуково" 38 рейсов задержаны, 13 отменены; в "Домодедово" задержаны 30 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 21 рейс задержан, два отменены. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.

https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

роман вильфанд, россия, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр, общество