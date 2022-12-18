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В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
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В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
Почти 90 рейсов задержаны, 16 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T17:41
2022-12-18T17:41
роман вильфанд
россия
москва
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти 90 рейсов задержаны, 16 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 17.00 мск, во "Внуково" 38 рейсов задержаны, 13 отменены; в "Домодедово" задержаны 30 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 21 рейс задержан, два отменены. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.
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Дарья Буймова
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роман вильфанд, россия, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), гидрометцентр, общество
Роман Вильфанд, Россия, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Гидрометцентр, Общество
17:41 18.12.2022
 
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов

В московских аэропортах задержали почти 90 рейсов, отменили 16 вылетов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти 90 рейсов задержаны, 16 отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 17.00 мск, во "Внуково" 38 рейсов задержаны, 13 отменены; в "Домодедово" задержаны 30 рейсов и один отменен; в "Шереметьево" 21 рейс задержан, два отменены.
Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.
Уборка снега на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
Вчера, 09:51
Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года
 
Роман ВильфандРоссияМоскваДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)ГидрометцентрОбщество
 
 
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