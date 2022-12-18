https://ria.ru/20221218/aeroporty-1839499572.html
Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов
Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов - РИА Новости, 18.12.2022
Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов
Московские аэропорты в условиях снегопада работают штатно, однако есть переносы и задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней. РИА Новости, 18.12.2022
2022-12-18T10:06
2022-12-18T10:06
2022-12-18T14:31
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московские аэропорты в условиях снегопада работают штатно, однако есть переносы и задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.В частности, во Внуково отметили, что отмененных полетов нет. Сейчас воздушные суда и пассажиров обслуживают в штатном режиме. "Есть переносы рейсов, по решению авиакомпаний, и задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — сказали в пресс-службе. Все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем воздушной гавани. Для ликвидации последствий непогоды задействованы многофункциональная снегоуборочная техника и спецмашины для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. В пресс-службе Домодедово тоже заявили, что аэропорт работает в штатном режиме. Там уточнили, что видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку. Представители аэропорта отметили, что задействуют достаточное количество техники и сотрудников специальных аэродромных служб для бесперебойной работы воздушной гавани в снегопад. Незначительные отклонения в расписании вылетающих рейсов могут возникнуть из-за необходимости противообледенительной обработки самолетов. В свою очередь, в пресс-службе Шереметьево сообщили, что аэропорт работает штатно.Ранее ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50 процентов. Он уточнил, что днем в воскресенье в столице ожидается еще до десяти миллиметров снега. По словам Тишковца, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.
https://ria.ru/20221218/moskva-1839495427.html
https://ria.ru/20221218/sneg-1839497873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество, москва, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Общество, Москва, Туризм, Новости - Туризм
10:06 18.12.2022 (обновлено: 14:31 18.12.2022)
Московские аэропорты сообщили о задержках рейсов
Московские аэропорты в снегопад работают штатно, но есть задержки рейсов
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московские аэропорты в условиях снегопада работают штатно, однако есть переносы и задержки рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
В частности, во Внуково отметили, что отмененных полетов нет. Сейчас воздушные суда и пассажиров обслуживают в штатном режиме.
"Есть переносы рейсов, по решению авиакомпаний, и задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — сказали в пресс-службе.
Все службы аэропорта работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем воздушной гавани. Для ликвидации последствий непогоды задействованы многофункциональная снегоуборочная техника и спецмашины для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.
В пресс-службе Домодедово тоже заявили, что аэропорт работает в штатном режиме. Там уточнили, что видимость в районе аэродрома позволяет воздушным судам беспрепятственно совершать взлет и посадку.
"Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет. <...> Важно отметить, что даже в сложных метеоусловиях авиаперевозчики не отменяют рейсы, а переносят их вылет на более позднее время", — подчеркнули в пресс-службе.
Представители аэропорта отметили, что задействуют достаточное количество техники и сотрудников специальных аэродромных служб для бесперебойной работы воздушной гавани в снегопад. Незначительные отклонения в расписании вылетающих рейсов могут возникнуть из-за необходимости противообледенительной обработки самолетов.
В свою очередь, в пресс-службе Шереметьево
сообщили, что аэропорт работает штатно.
Ранее ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил, что за сутки в Москве
выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье
— 50 процентов. Он уточнил, что днем в воскресенье в столице ожидается еще до десяти миллиметров снега. По словам Тишковца, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.