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СМИ: главы регионов предложили ограничить долю иностранцев на рынке зерна - РИА Новости, 17.12.2022
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СМИ: главы регионов предложили ограничить долю иностранцев на рынке зерна
СМИ: главы регионов предложили ограничить долю иностранцев на рынке зерна - РИА Новости, 17.12.2022
СМИ: главы регионов предложили ограничить долю иностранцев на рынке зерна
Главы регионов — производителей зерна попросили президента России Владимира Путина ограничить доли иностранных компаний в экспорте продукции, поскольку его... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T13:03
2022-12-17T13:03
экономика
владимир путин
россия
азия
африка
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Главы регионов — производителей зерна попросили президента России Владимира Путина ограничить доли иностранных компаний в экспорте продукции, поскольку его вывозят по "теневым схемам", сообщило РБК.Отмечается, что губернаторы предложили ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия иностранцев в компаниях отрасли на уровне 20 процентов.Главы регионов также попросили обязать российских бизнесменов в сфере АПК перевести фирмы в отечественную юрисдикцию.Источник РБК рассказал, что сейчас иностранные трейдеры выкупают чуть менее трети отправляющегося на экспорт зерна у российских компаний и еще около 40 процентов при его отгрузке в портах.Также отмечается, что Путин в целом принял решение поддержать инициативу чиновников, однако новые меры должны исключить риски негативного воздействия на сельскохозяйственную сферу и не касаться интересов добросовестных инвесторов из зарубежных стран.
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экономика, владимир путин, россия, азия, африка
Экономика, Владимир Путин, Россия, Азия, Африка
13:03 17.12.2022
 
СМИ: главы регионов предложили ограничить долю иностранцев на рынке зерна

РБК: главы регионов хотят ограничить долю иностранцев на рынке зерна из-за теневых схем

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Главы регионов — производителей зерна попросили президента России Владимира Путина ограничить доли иностранных компаний в экспорте продукции, поскольку его вывозят по "теневым схемам", сообщило РБК.

"Я считаю, стратегическое сырье или стратегический ресурс, — конечно, он должен быть по крайней мере прозрачен и подконтролен в том числе государству. А почему бы и нет? Ведь сегодня иностранные компании, которые тоже стоят в том числе за этими трейдерами, им выгодно потихонечку, в теневом сегменте рынка вывезти эту пшеницу, а потом ее продать в страны Азии и Африки, потому что и там тоже мы ее видим. Стратегический ресурс — пшеница — по теневым звеньям в большой цепи оказывается в руках вот этих самых иностранных компаний", —приводит издание слова главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что губернаторы предложили ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия иностранцев в компаниях отрасли на уровне 20 процентов.
Главы регионов также попросили обязать российских бизнесменов в сфере АПК перевести фирмы в отечественную юрисдикцию.
Источник РБК рассказал, что сейчас иностранные трейдеры выкупают чуть менее трети отправляющегося на экспорт зерна у российских компаний и еще около 40 процентов при его отгрузке в портах.
Также отмечается, что Путин в целом принял решение поддержать инициативу чиновников, однако новые меры должны исключить риски негативного воздействия на сельскохозяйственную сферу и не касаться интересов добросовестных инвесторов из зарубежных стран.
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