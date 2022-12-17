https://ria.ru/20221217/zelenskiy-1839336900.html

Британцы высмеяли Зеленского после отказа со стороны ФИФА

Британцы высмеяли Зеленского после отказа со стороны ФИФА - РИА Новости, 17.12.2022

Британцы высмеяли Зеленского после отказа со стороны ФИФА

Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Владимира Зеленского... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T04:03

2022-12-17T04:03

2022-12-17T14:28

в мире

украина

катар

владимир зеленский

международная федерация футбола (фифа)

чм по футболу 2022

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила просьбу Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре.Как сообщал телеканал CNN, отказ со стороны организации удивил представителей офиса президента Украины. Отмечается, что переговоры между офисом Зеленского и ФИФА по этому вопросу продолжаются. При этом президент федерации Джанни Инфантино заявлял, что футбольное поле — не место для политических акций и протестов."Этот парень хочет, чтобы его лицо было повсюду. Дайте нам передохнуть и позвольте посмотреть футбол без чтения лекций по тем или иным поводам", — заявил пользователь old sweat."Этот клоун не сдается", — заметил justmoosing."Нет причин (для выступления. — Прим. ред.). Кем он себя считает?!" — возмутилась LydiaTeapot."Бедный Зеленский, ФИФА отказала ему в возможности использовать их платформу в политических целях", — сыронизировал Hmmmm."На этот раз молодцы, ФИФА", — указал opionatedknob."ФИФА справедливо отклонила просьбы Зеленского, думающего, что он теперь буквально управляет всем миром", — добавил lazytocook.Ранее Зеленский выступал с видеообращениями, в частности, во время церемонии вручения американской музыкальной премии "Грэмми" и на Каннском кинофестивале. Финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре пройдет 18 декабря, за победу на мундиале поборются сборные Аргентины и Франции.

https://rsport.ria.ru/20221216/kavazashvili-1839241733.html

https://ria.ru/20221217/peregovory-1839331785.html

украина

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в мире, украина, катар, владимир зеленский, международная федерация футбола (фифа), чм по футболу 2022