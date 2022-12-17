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Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве - РИА Новости, 17.12.2022
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Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве
Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве - РИА Новости, 17.12.2022
Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве
Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:31
2022-12-17T11:31
общество
здоровье - общество
алексей хрипун
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках городского форума профессионалов "Моя поликлиника". "К сожалению, мы все находимся в состоянии тревоги, но настолько серьёзный стресс, испытание как пандемия, мы должны готовиться к новым аналогичным ситуациям, готовиться серьёзно", - сказал Хрипун. Как сообщается на слайде к выступлению, более 3 миллионов человек переболели в Москве с 2020 по 2022 год коронавирусной инфекцией. Он добавил, что к вызовам также относится старение населения, в Москве этот показатель составляет 26%. "Количество возрастных больных увеличивается, и это, конечно, особенность и вызов для нас с вами, к которому мы должны готовиться, на него реагировать, системно реагировать и выстраивать свою работу в соответствии с этим", - добавил глава департамента. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, алексей хрипун, москва
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Хрипун, Москва
11:31 17.12.2022
 
Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве

Глава депздрава Москвы Хрипун призвал подготовиться к новым вызовам, похожим на COVID

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкУчастницы выставки в рамках форума "Моя поликлиника" в Москве
Участницы выставки в рамках форума Моя поликлиника в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках городского форума профессионалов "Моя поликлиника".
"К сожалению, мы все находимся в состоянии тревоги, но настолько серьёзный стресс, испытание как пандемия, мы должны готовиться к новым аналогичным ситуациям, готовиться серьёзно", - сказал Хрипун. Как сообщается на слайде к выступлению, более 3 миллионов человек переболели в Москве с 2020 по 2022 год коронавирусной инфекцией.
Производство защитных масок - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Персоналу учреждений здравоохранения Москвы рекомендовали носить маски
Он добавил, что к вызовам также относится старение населения, в Москве этот показатель составляет 26%. "Количество возрастных больных увеличивается, и это, конечно, особенность и вызов для нас с вами, к которому мы должны готовиться, на него реагировать, системно реагировать и выстраивать свою работу в соответствии с этим", - добавил глава департамента.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
Профессиональный форум Моя поликлиника - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлексей ХрипунМосква
 
 
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