https://ria.ru/20221217/zdravookhranenie-1839364170.html

Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве

Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве - РИА Новости, 17.12.2022

Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве

Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T11:31

2022-12-17T11:31

2022-12-17T11:31

общество

здоровье - общество

алексей хрипун

москва

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках городского форума профессионалов "Моя поликлиника". "К сожалению, мы все находимся в состоянии тревоги, но настолько серьёзный стресс, испытание как пандемия, мы должны готовиться к новым аналогичным ситуациям, готовиться серьёзно", - сказал Хрипун. Как сообщается на слайде к выступлению, более 3 миллионов человек переболели в Москве с 2020 по 2022 год коронавирусной инфекцией. Он добавил, что к вызовам также относится старение населения, в Москве этот показатель составляет 26%. "Количество возрастных больных увеличивается, и это, конечно, особенность и вызов для нас с вами, к которому мы должны готовиться, на него реагировать, системно реагировать и выстраивать свою работу в соответствии с этим", - добавил глава департамента. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221215/maski-1838948922.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, алексей хрипун, москва