https://ria.ru/20221217/zdravookhranenie-1839364170.html
Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве
Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве - РИА Новости, 17.12.2022
Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве
Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T11:31
2022-12-17T11:31
2022-12-17T11:31
общество
здоровье - общество
алексей хрипун
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках городского форума профессионалов "Моя поликлиника". "К сожалению, мы все находимся в состоянии тревоги, но настолько серьёзный стресс, испытание как пандемия, мы должны готовиться к новым аналогичным ситуациям, готовиться серьёзно", - сказал Хрипун. Как сообщается на слайде к выступлению, более 3 миллионов человек переболели в Москве с 2020 по 2022 год коронавирусной инфекцией. Он добавил, что к вызовам также относится старение населения, в Москве этот показатель составляет 26%. "Количество возрастных больных увеличивается, и это, конечно, особенность и вызов для нас с вами, к которому мы должны готовиться, на него реагировать, системно реагировать и выстраивать свою работу в соответствии с этим", - добавил глава департамента. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221215/maski-1838948922.html
https://ria.ru/20221216/moskva-1839056597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, алексей хрипун, москва
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Хрипун, Москва
Москва должна быть готова к новым вызовам, заявили в депздраве
Глава депздрава Москвы Хрипун призвал подготовиться к новым вызовам, похожим на COVID
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Здравоохранение должно быть готово к новым вызовам наподобие пандемии коронавируса, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках городского форума профессионалов "Моя поликлиника".
"К сожалению, мы все находимся в состоянии тревоги, но настолько серьёзный стресс, испытание как пандемия, мы должны готовиться к новым аналогичным ситуациям, готовиться серьёзно", - сказал Хрипун. Как сообщается на слайде к выступлению, более 3 миллионов человек переболели в Москве с 2020 по 2022 год коронавирусной инфекцией.
Он добавил, что к вызовам также относится старение населения, в Москве этот показатель составляет 26%. "Количество возрастных больных увеличивается, и это, конечно, особенность и вызов для нас с вами, к которому мы должны готовиться, на него реагировать, системно реагировать и выстраивать свою работу в соответствии с этим", - добавил глава департамента.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером форума.