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В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам" - РИА Новости, 17.12.2022
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В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам"
В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам" - РИА Новости, 17.12.2022
В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам"
Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, заявил судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom. РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T18:38
2022-12-17T18:44
в мире
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, заявил судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.Юрист рассказал, что в Пентагоне назвали целью этих действий контроль за доставкой вооружений в республику, и указал на их опасность.Он предположил, что это означает либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах."Что будет, когда кто-то из них вернется домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья", — продолжил судья.Он также выразил сожаление из-за того, что президент США может направить войска на Украину единоличным решением, и назвал это решение безумием.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838622366.html
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в мире, украина, сша, вьетнам, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Вьетнам, Министерство обороны США
18:38 17.12.2022 (обновлено: 18:44 17.12.2022)
 
В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам"

Американский судья Наполитано заявил о превращении Украины во "второй Вьетнам" для США

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, заявил судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
Юрист рассказал, что в Пентагоне назвали целью этих действий контроль за доставкой вооружений в республику, и указал на их опасность.
"Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников", — сказал Наполитано.
Он предположил, что это означает либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах.
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"Что будет, когда кто-то из них вернется домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья", — продолжил судья.
Он также выразил сожаление из-за того, что президент США может направить войска на Украину единоличным решением, и назвал это решение безумием.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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