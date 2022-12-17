18:38 17.12.2022 (обновлено: 18:44 17.12.2022)
В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам"
Американский судья Наполитано заявил о превращении Украины во "второй Вьетнам" для США
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, заявил судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.
Юрист рассказал, что в Пентагоне назвали целью этих действий контроль за доставкой вооружений в республику, и указал на их опасность.
"Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников", — сказал Наполитано.
Он предположил, что это означает либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах.
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"Что будет, когда кто-то из них вернется домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья", — продолжил судья.
Он также выразил сожаление из-за того, что президент США может направить войска на Украину единоличным решением, и назвал это решение безумием.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.