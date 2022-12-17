https://ria.ru/20221217/vetnam-1839432562.html

В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам"

В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам" - РИА Новости, 17.12.2022

В США заявили о превращении Украины во "второй Вьетнам"

Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, заявил судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom. РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T18:38

2022-12-17T18:38

2022-12-17T18:44

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Отправка американских военных советников на Украину напоминает начало войны во Вьетнаме, заявил судья Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.Юрист рассказал, что в Пентагоне назвали целью этих действий контроль за доставкой вооружений в республику, и указал на их опасность.Он предположил, что это означает либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах."Что будет, когда кто-то из них вернется домой в мешке для трупов? Это невероятно опасно, дорогие друзья", — продолжил судья.Он также выразил сожаление из-за того, что президент США может направить войска на Украину единоличным решением, и назвал это решение безумием.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838622366.html

https://ria.ru/20221217/uyazvimost-1839409945.html

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в мире, украина, сша, вьетнам, министерство обороны сша