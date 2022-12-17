https://ria.ru/20221217/velikobritaniya-1839397293.html
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики - РИА Новости, 17.12.2022
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов бывшего главы кабмина королевства Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми Лондон... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:03
2022-12-17T15:03
2022-12-17T15:03
лиз трасс
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов бывшего главы кабмина королевства Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми Лондон должен был закупать электроэнергию у иностранных производителей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. "Сунак отказывается от плана по закупке энергии государством у иностранных производителей. Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс во время ее краткого премьерства, ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки", - говорится в сообщении телеканала. По данным Sky News, инициатива по энергоснабжению была создана в сентябре при премьер-министре Лиз Трасс для заключения долгосрочных сделок с внутренними и международными поставщиками энергии, которые направлены "на укрепление внутренней энергетической безопасности Великобритании". Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20221217/sunak-1839334081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиз трасс, риши сунак, великобритания, россия, лондон, в мире
Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Россия, Лондон, В мире
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики
Сунак отказался от плана Трасс по закупке электроэнергии у иностранных производителей
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов бывшего главы кабмина королевства Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми Лондон должен был закупать электроэнергию у иностранных производителей, сообщает телеканал Sky News
со ссылкой на источники.
"Сунак отказывается от плана по закупке энергии государством у иностранных производителей. Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс во время ее краткого премьерства, ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки", - говорится в сообщении телеканала.
По данным Sky News, инициатива по энергоснабжению была создана в сентябре при премьер-министре Лиз Трасс для заключения долгосрочных сделок с внутренними и международными поставщиками энергии, которые направлены "на укрепление внутренней энергетической безопасности Великобритании".
Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.
После начала спецоперации РФ
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Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.