Рейтинг@Mail.ru
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики - РИА Новости, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221217/velikobritaniya-1839397293.html
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики - РИА Новости, 17.12.2022
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов бывшего главы кабмина королевства Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми Лондон... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T15:03
2022-12-17T15:03
лиз трасс
риши сунак
великобритания
россия
лондон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов бывшего главы кабмина королевства Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми Лондон должен был закупать электроэнергию у иностранных производителей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. "Сунак отказывается от плана по закупке энергии государством у иностранных производителей. Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс во время ее краткого премьерства, ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки", - говорится в сообщении телеканала. По данным Sky News, инициатива по энергоснабжению была создана в сентябре при премьер-министре Лиз Трасс для заключения долгосрочных сделок с внутренними и международными поставщиками энергии, которые направлены "на укрепление внутренней энергетической безопасности Великобритании". Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20221217/sunak-1839334081.html
https://ria.ru/20221207/zabastovki-1837022144.html
великобритания
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2484:1863_1920x0_80_0_0_c882a802129e60cbc3f0e65138a1afff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лиз трасс, риши сунак, великобритания, россия, лондон, в мире
Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Россия, Лондон, В мире
15:03 17.12.2022
 
Сунак отказался от плана Трасс в сфере энергетики

Сунак отказался от плана Трасс по закупке электроэнергии у иностранных производителей

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов бывшего главы кабмина королевства Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми Лондон должен был закупать электроэнергию у иностранных производителей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Сунак отказывается от плана по закупке энергии государством у иностранных производителей. Целевая группа по энергоснабжению, созданная Лиз Трасс во время ее краткого премьерства, ликвидируется, поскольку министры отказываются от плана прямого вмешательства в мировые газовые рынки", - говорится в сообщении телеканала.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 02:06
СМИ: Сунак решил провести аудит военной помощи Украине
По данным Sky News, инициатива по энергоснабжению была создана в сентябре при премьер-министре Лиз Трасс для заключения долгосрочных сделок с внутренними и международными поставщиками энергии, которые направлены "на укрепление внутренней энергетической безопасности Великобритании".
Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid представил чрезвычайный план, согласно которому в стране возможны систематические трехчасовые отключения электричества в случае холодной зимы и прекращения поставок российского газа. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, в связи с чем ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Премьер Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 17:27
Сунак пообещал ввести "жесткие законы" для борьбы с забастовками
 
Лиз ТрассРиши СунакВеликобританияРоссияЛондонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала