https://ria.ru/20221217/varvarin-1839281296.html

Священник рассказал о традициях на Варварин день

Священник рассказал о традициях на Варварин день - РИА Новости, 17.12.2022

Священник рассказал о традициях на Варварин день

В отличие от интернета, в Церкви нет никаких специальных традиций и преданий, связанных с днем памяти великомученицы Варвары, интересующимся лучше изучить житие РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T00:00

2022-12-17T00:00

2022-12-17T00:00

религия

сирия

русская православная церковь

религиозные праздники

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В отличие от интернета, в Церкви нет никаких специальных традиций и преданий, связанных с днем памяти великомученицы Варвары, интересующимся лучше изучить житие святой, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В субботу в Русской православной церкви вспоминают святую великомученицу Варвару Илиопольскую, жившую в IV веке на территории современной Сирии. По преданию, отец – язычник, пытаясь ее уберечь выпускал дочь из замка только с разрешения. Пользуясь отъездом отца, в один из таких "выходов" девушка познакомилась с христианами и крестилась. Варвара попросила сделать в своей башне третье окно, что символизирует христианского Триединого Бога, чем вызывала гнев отца. Тот, не добившись от нее повиновения и отречения от Христа, передал дочь властям, которые ее публично пытали, а потом обезглавили."Есть житие великомученицы Варвары (и день ее поминовения 17 декабря – ред.). Никаких других специальных обычаев, традиций, преданий, связанных с этим днем, в церковной жизни нет. А в интернете – есть все, что угодно", - сказал Козлов.Он также опроверг мнение, что великомученице Варваре обращаются только женщины, поскольку "в Церкви нет "женских" и "мужских" святых, то есть святых для мужчин для женщин".Также протоиерей посоветовал всем интересующимся Варвариным днем познакомиться со стихотворением Сергея Аверинцева о святой Варваре, которое обращается к житию святой. Там, в частности, есть и такие слова: "Я отворила Ему сердце, я вкусила от ломимого хлеба. - Варвара, дочь моя, Варвара, что в третье окно ты слышишь? - Я слышу, как поёт дева в руках мучителей, в темнице: отнята её земная надежда, и Жених её с нею навеки".

https://ria.ru/20221014/pokrov-1823819162.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сирия, русская православная церковь, религиозные праздники