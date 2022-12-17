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Священник рассказал о традициях на Варварин день - РИА Новости, 17.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221217/varvarin-1839281296.html
Священник рассказал о традициях на Варварин день
Священник рассказал о традициях на Варварин день - РИА Новости, 17.12.2022
Священник рассказал о традициях на Варварин день
В отличие от интернета, в Церкви нет никаких специальных традиций и преданий, связанных с днем памяти великомученицы Варвары, интересующимся лучше изучить житие РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T00:00
2022-12-17T00:00
религия
сирия
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В отличие от интернета, в Церкви нет никаких специальных традиций и преданий, связанных с днем памяти великомученицы Варвары, интересующимся лучше изучить житие святой, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В субботу в Русской православной церкви вспоминают святую великомученицу Варвару Илиопольскую, жившую в IV веке на территории современной Сирии. По преданию, отец – язычник, пытаясь ее уберечь выпускал дочь из замка только с разрешения. Пользуясь отъездом отца, в один из таких "выходов" девушка познакомилась с христианами и крестилась. Варвара попросила сделать в своей башне третье окно, что символизирует христианского Триединого Бога, чем вызывала гнев отца. Тот, не добившись от нее повиновения и отречения от Христа, передал дочь властям, которые ее публично пытали, а потом обезглавили."Есть житие великомученицы Варвары (и день ее поминовения 17 декабря – ред.). Никаких других специальных обычаев, традиций, преданий, связанных с этим днем, в церковной жизни нет. А в интернете – есть все, что угодно", - сказал Козлов.Он также опроверг мнение, что великомученице Варваре обращаются только женщины, поскольку "в Церкви нет "женских" и "мужских" святых, то есть святых для мужчин для женщин".Также протоиерей посоветовал всем интересующимся Варвариным днем познакомиться со стихотворением Сергея Аверинцева о святой Варваре, которое обращается к житию святой. Там, в частности, есть и такие слова: "Я отворила Ему сердце, я вкусила от ломимого хлеба. - Варвара, дочь моя, Варвара, что в третье окно ты слышишь? - Я слышу, как поёт дева в руках мучителей, в темнице: отнята её земная надежда, и Жених её с нею навеки".
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сирия, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Сирия, Русская православная церковь, Религиозные праздники
00:00 17.12.2022
 

Священник рассказал о традициях на Варварин день

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПредседатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. В отличие от интернета, в Церкви нет никаких специальных традиций и преданий, связанных с днем памяти великомученицы Варвары, интересующимся лучше изучить житие святой, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В субботу в Русской православной церкви вспоминают святую великомученицу Варвару Илиопольскую, жившую в IV веке на территории современной Сирии. По преданию, отец – язычник, пытаясь ее уберечь выпускал дочь из замка только с разрешения. Пользуясь отъездом отца, в один из таких "выходов" девушка познакомилась с христианами и крестилась. Варвара попросила сделать в своей башне третье окно, что символизирует христианского Триединого Бога, чем вызывала гнев отца. Тот, не добившись от нее повиновения и отречения от Христа, передал дочь властям, которые ее публично пытали, а потом обезглавили.
"Есть житие великомученицы Варвары (и день ее поминовения 17 декабря – ред.). Никаких других специальных обычаев, традиций, преданий, связанных с этим днем, в церковной жизни нет. А в интернете – есть все, что угодно", - сказал Козлов.
Он также опроверг мнение, что великомученице Варваре обращаются только женщины, поскольку "в Церкви нет "женских" и "мужских" святых, то есть святых для мужчин для женщин".
Также протоиерей посоветовал всем интересующимся Варвариным днем познакомиться со стихотворением Сергея Аверинцева о святой Варваре, которое обращается к житию святой. Там, в частности, есть и такие слова: "Я отворила Ему сердце, я вкусила от ломимого хлеба. - Варвара, дочь моя, Варвара, что в третье окно ты слышишь? - Я слышу, как поёт дева в руках мучителей, в темнице: отнята её земная надежда, и Жених её с нею навеки".
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