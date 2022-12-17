https://ria.ru/20221217/uyazvimost-1839409945.html

Bloomberg: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США

Bloomberg: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США - РИА Новости, 17.12.2022

Bloomberg: украинский кризис обнажил критическую уязвимость США

Непрекращающаяся военная помощь Украине выявила неспособность США восполнять собственные арсеналы, пишут обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T16:28

2022-12-17T16:28

2022-12-17T17:22

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raytheon

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Непрекращающаяся военная помощь Украине выявила неспособность США восполнять собственные арсеналы, пишут обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд.Особенную угрозу в этой ситуации для США представляют Китай и Северная Корея, отмечается в публикации.Уязвимость Америки проявилась в неготовности производить простые вооружения — снаряды, танки и переносные ракетные комплексы, столь нужные Украине. С начала кризиса Вашингтон передал ВСУ более миллиона 155-миллиметровых снарядов, 180 тысяч 105-миллиметровых, около десяти тысяч "Джавелинов" и "Стингеров".В статье приводятся слова замминистра обороны США по вопросам снабжения Уильяма Ла Планта, заявившего о неготовности страны к "взрыву" в Индо-Тихоокеанском регионе. Чиновник назвал бережливую экономику единственным правильным путем для страны.Однако авторы издания заявили, что в случае с Пентагоном этот принцип обретает совершенно иные измерения, нежели в ситуации с обычными предприятиями. Так, размещенный 30 ноября заказ на шесть комплексов NASAMS компания Raytheon выполнит лишь через шесть лет. Аналогичные проблемы с производством систем HIMARS.Роман Швейцер из Вашингтонской исследовательской группы при компании Cowen заявил, что США нужно иметь объемы боеприпасов, которые в полтора-два превышают имевшиеся до украинского кризиса запасы.Так, США в 2020 году остановили производство комплексов Stinger и теперь пытаются возобновить его. В сенате предложили решать проблему восполнения арсеналов многолетними контрактами, но пока Пентагон не заключил ни одного такого договора, отмечается в статье.Однако и на этом проблемы не заканчиваются. Еще одна сложность — слишком долгая и неуклюжая система закупок."Военные стратеги хотят восполнить истощившиеся запасы как можно скорее, чтобы свести к минимуму риски. Но чиновники, отвечающие за привлечение подрядчиков, обязаны соблюдать защитные меры, предназначенные для предотвращения ошибок и злоупотреблений", — пояснил эксперт Центра стратегических инициатив и бывший бюджетный инспектор Белого дома Марк Кенсиэн.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием и помогать разведданными, опустошая и истощая собственные арсеналы. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.

https://ria.ru/20221217/ssha-1839351382.html

https://ria.ru/20221216/ukraina-1839288324.html

https://ria.ru/20221216/peregovory-1839270986.html

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сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, raytheon, в мире