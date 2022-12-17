https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839348435.html

Россияне стали больше тратить на новогодние украшения

Россияне стали больше тратить на новогодние украшения - РИА Новости, 17.12.2022

Россияне стали больше тратить на новогодние украшения

Россияне в предновогоднюю пору тратят на украшения для елок в среднем по 1732 рубля - на 11% больше, чем год назад, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T09:04

2022-12-17T09:04

2022-12-17T09:04

новый год

общество

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне в предновогоднюю пору тратят на украшения для елок в среднем по 1732 рубля - на 11% больше, чем год назад, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "На набор новогодней атрибутики, то есть гирлянды, елочные шары, мишуру и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня прошлого года", - выяснили аналитики, сравнив траты за период с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года. Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по игрушкам - на 20%, до 344 рублей. Также он увеличился по гирляндам (на 17%, до 551 рубля), новогодним звездам (на 10%, до 283 рублей) и набору елочных шаров (на 3%, до 406 рублей). Снизился средний чек только по мишуре - на 2%, до 148 рублей. Эксперты "Чек Индекса" обращают внимание, что новогодняя атрибутика появилась в продаже еще в октябре. Долгий период наличия в магазинах оказывает нивелирующий эффект на импульсные покупки таких товаров. В частности, при сравнении продаж год к году более высокий интерес к новогодней атрибутике наблюдался в начале ноябрьских распродаж. В декабре он был выше, чем месяцем ранее, но по отношению к прошлогодним показателям ниже на 10-15%. Потребитель ведет себя более сдержанно. Исключение составляет лишь онлайн-торговля, где продажи растут каждый год, и в преддверии Нового года (ноябрь-декабрь) объем покупок соответствующих товаров превышает прошлогодние на 60-70%.

https://ria.ru/20221215/lopaty-1838762625.html

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россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новый год, общество, россия