https://ria.ru/20221217/ukrasheniya-1839348435.html
Россияне стали больше тратить на новогодние украшения
Россияне стали больше тратить на новогодние украшения - РИА Новости, 17.12.2022
Россияне стали больше тратить на новогодние украшения
Россияне в предновогоднюю пору тратят на украшения для елок в среднем по 1732 рубля - на 11% больше, чем год назад, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T09:04
2022-12-17T09:04
2022-12-17T09:04
новый год
общество
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне в предновогоднюю пору тратят на украшения для елок в среднем по 1732 рубля - на 11% больше, чем год назад, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "На набор новогодней атрибутики, то есть гирлянды, елочные шары, мишуру и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня прошлого года", - выяснили аналитики, сравнив траты за период с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года. Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по игрушкам - на 20%, до 344 рублей. Также он увеличился по гирляндам (на 17%, до 551 рубля), новогодним звездам (на 10%, до 283 рублей) и набору елочных шаров (на 3%, до 406 рублей). Снизился средний чек только по мишуре - на 2%, до 148 рублей. Эксперты "Чек Индекса" обращают внимание, что новогодняя атрибутика появилась в продаже еще в октябре. Долгий период наличия в магазинах оказывает нивелирующий эффект на импульсные покупки таких товаров. В частности, при сравнении продаж год к году более высокий интерес к новогодней атрибутике наблюдался в начале ноябрьских распродаж. В декабре он был выше, чем месяцем ранее, но по отношению к прошлогодним показателям ниже на 10-15%. Потребитель ведет себя более сдержанно. Исключение составляет лишь онлайн-торговля, где продажи растут каждый год, и в преддверии Нового года (ноябрь-декабрь) объем покупок соответствующих товаров превышает прошлогодние на 60-70%.
https://ria.ru/20221215/lopaty-1838762625.html
https://ria.ru/20221213/ikra-1838401240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, общество, россия
Новый год, Общество, Россия
Россияне стали больше тратить на новогодние украшения
Россияне тратят на украшения для елок на 11 процентов больше, чем год назад
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне в предновогоднюю пору тратят на украшения для елок в среднем по 1732 рубля - на 11% больше, чем год назад, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"На набор новогодней атрибутики, то есть гирлянды, елочные шары, мишуру и прочее, россияне тратят в среднем 1732 рубля, что на 11% выше уровня прошлого года", - выяснили аналитики, сравнив траты за период с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.
Больше всего по сравнению с прошлым годом вырос средний чек по игрушкам - на 20%, до 344 рублей. Также он увеличился по гирляндам (на 17%, до 551 рубля), новогодним звездам (на 10%, до 283 рублей) и набору елочных шаров (на 3%, до 406 рублей). Снизился средний чек только по мишуре - на 2%, до 148 рублей.
Эксперты "Чек Индекса" обращают внимание, что новогодняя атрибутика появилась в продаже еще в октябре. Долгий период наличия в магазинах оказывает нивелирующий эффект на импульсные покупки таких товаров.
В частности, при сравнении продаж год к году более высокий интерес к новогодней атрибутике наблюдался в начале ноябрьских распродаж. В декабре он был выше, чем месяцем ранее, но по отношению к прошлогодним показателям ниже на 10-15%. Потребитель ведет себя более сдержанно.
Исключение составляет лишь онлайн-торговля, где продажи растут каждый год, и в преддверии Нового года (ноябрь-декабрь) объем покупок соответствующих товаров превышает прошлогодние на 60-70%.