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Ювелир дала совет, какие украшения подойдут женщинам на Новый год - РИА Новости, 17.12.2022
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Ювелир дала совет, какие украшения подойдут женщинам на Новый год
Ювелир дала совет, какие украшения подойдут женщинам на Новый год - РИА Новости, 17.12.2022
Ювелир дала совет, какие украшения подойдут женщинам на Новый год
Выбирая украшения к новогоднему образу, женщинам лучше отдать предпочтения жемчугу, миксу самоцветов или кольцам из разных металлов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2022
2022-12-17T04:58
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общество
новый год
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Выбирая украшения к новогоднему образу, женщинам лучше отдать предпочтения жемчугу, миксу самоцветов или кольцам из разных металлов, рассказала РИА Новости директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина. "Традиционно трехцветная кошка считается символом удачи – приобретите кольцо, сочетающее три цвета металла в одном или микс самоцветов на удачу в новом году. Поскольку кролик покровительствует семейному благополучию, плодородию и гармонии, следует обратить внимание на жемчуг. Этот камень наделяют таким же символическим смыслом", - считает она. По словам Ракутиной, встречать наступающий год кролика рекомендуется в сдержанных и простых по цвету и крою нарядах, поэтому украшения могут быть более смелыми и акцентными. "В этом году особенно актуальны длинные моносерьги или фантазийные каффы в сочетании с искрящимся и изящным пирсингом ушей. Необычные украшения для ушей – обязательный атрибут новогоднего образа", - добавила эксперт. Она отметила, что также не стоит забывать и про правила при выборе украшений: не надевать более двух видов украшений, к тонким, прозрачным тканям следует подбирать легкие и изящные украшения, к плотным и жестким – массивные и тяжелые, а также стоит носить разные виды украшений максимально удаленно друг от друга на теле. "Мужчинам могу порекомендовать "выйти за рамки" и добавить шика в свои новогодние образы – моносерьга с подвесным элементом привнесет дух свободы и независимости в ваше настроение, а драгоценная брошь-бутоньерка дополнит образ мечтателя и романтика. Несколько массивных цепей будут выглядеть дерзко и брутально", - заключила Ракутина.
https://ria.ru/20220318/ukrasheniya-1778765695.html
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общество, новый год
Общество, Новый год
04:58 17.12.2022 (обновлено: 06:40 17.12.2022)
 
Ювелир дала совет, какие украшения подойдут женщинам на Новый год

Ювелир Ракутина: Новый год женщинам лучше всего встречать в жемчуге и самоцветах

© Fotolia / MnaemediaОжерелье из белого жемчуга
Ожерелье из белого жемчуга - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© Fotolia / Mnaemedia
Ожерелье из белого жемчуга. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Выбирая украшения к новогоднему образу, женщинам лучше отдать предпочтения жемчугу, миксу самоцветов или кольцам из разных металлов, рассказала РИА Новости директор по продукту ювелирной компании Sokolov Елена Ракутина.
"Традиционно трехцветная кошка считается символом удачи – приобретите кольцо, сочетающее три цвета металла в одном или микс самоцветов на удачу в новом году. Поскольку кролик покровительствует семейному благополучию, плодородию и гармонии, следует обратить внимание на жемчуг. Этот камень наделяют таким же символическим смыслом", - считает она.
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По словам Ракутиной, встречать наступающий год кролика рекомендуется в сдержанных и простых по цвету и крою нарядах, поэтому украшения могут быть более смелыми и акцентными. "В этом году особенно актуальны длинные моносерьги или фантазийные каффы в сочетании с искрящимся и изящным пирсингом ушей. Необычные украшения для ушей – обязательный атрибут новогоднего образа", - добавила эксперт.
Она отметила, что также не стоит забывать и про правила при выборе украшений: не надевать более двух видов украшений, к тонким, прозрачным тканям следует подбирать легкие и изящные украшения, к плотным и жестким – массивные и тяжелые, а также стоит носить разные виды украшений максимально удаленно друг от друга на теле.
"Мужчинам могу порекомендовать "выйти за рамки" и добавить шика в свои новогодние образы – моносерьга с подвесным элементом привнесет дух свободы и независимости в ваше настроение, а драгоценная брошь-бутоньерка дополнит образ мечтателя и романтика. Несколько массивных цепей будут выглядеть дерзко и брутально", - заключила Ракутина.
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